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綠黨職選舉 正國會大贏家 英系奪回北市 湧言會拿下新北

記者丘采薇／台北23日電
民進黨黨職選舉22日投票，黨主席蔡英文（中）前往新北市中和孫氏宗祠投票。（記者黃義書／攝影）
民進黨黨職選舉22日投票，黨主席蔡英文（中）前往新北市中和孫氏宗祠投票。（記者黃義書／攝影）

兩年一次的民進黨黨職選舉，昨天選出新任全台黨代表及22個縣市黨部主委，交通部前部長林佳龍領導的「正國會」堪稱最大贏家，拿下五席；英系四席居次，尤以奪回台北市黨部最受矚目；立委何志偉家族的「綠色友誼連線」獲三席；新潮流系兩席，包括高雄市及屏東縣；湧言會也贏得新北市黨部，保住命脈。

今年選舉攸關「後蔡英文時代」權力重組，另一個重頭戲在7月全國黨代表大會，將重新改選中執委及中常委，黨代表及黨部主委選舉是前哨戰，競爭最激烈的縣市幾乎是英系與「非英系」之戰。

台北市由英系推出的北市議員張茂楠以2000多票的差距打敗「非英聯盟」推出的前市議員顏聖冠，英系終於在睽違兩年之後保住大本營。兩年前，英系與綠色友誼連線競爭北市黨部主委，最後因互相抹黑嚴重，遭前主席卓榮泰宣布停止選舉，最後共推現任主委吳怡農，但吳不再連任，英系推出的張茂楠以大幅差距獲勝。

不過，英系拿下的四個縣市之中，除台北市之外，包括嘉義縣及台東縣都是同額競選，金門縣則由小英之友會金門總會長蔡其雍打敗現任主委許健全。而英系挑戰基隆市、宜蘭縣及嘉義市都鎩羽而歸。

正國會這次拿下五席，但彰化縣現任主委力挺的許書維以66票敗給綠色友誼連線推出的楊富鈞；另與綠色友誼連線及部分新潮流系合作推出的顏聖冠，也在北市不敵張茂楠；新北市部分，原本代表正國會登記的余天宣布退選，在投票前與湧言會合作，過程中雖英蘇系不滿，但仍由湧言會推出的新北市議員何博文順利出線，也顯示正國會與英系分手後，仍有新的合縱連橫。

身為民進黨最大派系的新潮流，這次主委選舉刻意低調，投票前就穩住高雄市及屏東縣黨部，緊抓綠營大票倉。除高屏兩縣市，新潮流都以實力穩住友好的合作對象，包括新北市、基隆市、彰化縣及嘉義市等，仍在主委選舉中扮演「關鍵角色」。新潮流真正目標放在7月，盼藉由中執、常委選舉，更深入黨內權力核心。

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