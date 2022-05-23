新聞眼／綠營派系超前部署 新潮流不急出牌

新潮流系目前採「謀定而後動」，賴清德（見圖）、鄭文燦都是總統可能人選。（記者潘俊宏／攝影）

民進黨 黨職選舉22日投票，全台22縣市地方黨部主委競爭激烈。自從長期友好的正國會與英系分手之後，黨內更關注英系與其他派系的合作關係，雖然檯面上正國會及英系都拿下多席主委，但在這一局低調的新潮流動向，更是值得關注的焦點。

兩年前是蔡英文 總統回鍋黨主席之後第一次黨職選舉，當時也被形容成「史上最激烈」，但其實蔡總統第二任期以來，舉凡黨內所有競爭都空前激烈，包括日前屏東縣長及縣市議員初選，再到22日的黨職選舉，每個派系都在為「後蔡英文時代」超前部署，隨著蔡英文卸任時間倒數，鬥爭勢必愈來愈多。

蔡英文執政六年來，英系被視為嫡系子弟兵，黨內「尊英」是主流，其他派系都就算有不滿也默默認了。但蔡總統第二任期代表著「執政倒數」，每個派系都在為自己找資源，連英系也不例外，黨代表及主委選舉只是前哨戰，7月中執、常委改選將正式重組黨內權力核心，更攸關未來總統初選及提名，屆時才是重頭戲。

地方主委選舉出爐，交通部前部長林佳龍領導的正國會，以及英系、綠色友誼連線囊括大部分席次，但黨內最大派系新潮流反而不在檯面上廝殺，除了穩拿高雄及屏東兩個綠營大本營，在其他縣市都採取合作或支援策略。新潮流的賴清德 、鄭文燦都是總統可能人選，但派系目前採「謀定而後動」，不到最後時刻，不打算出牌。

隨著蔡英文任期倒數，民進黨派系明顯處於競爭高峰，黨內的「尊英」共識也可能發生變化；無論是明著打或暗著鬥，蔡英文都很難視而不見，若要預防「跛腳」，隨時都要有處理派系政治內鬥的心理準備。