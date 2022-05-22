新聞評論／衛福部的闢謠 反成假訊息來源

快篩實名制上路後，街頭到處可見排隊亂象。（本報資料照片）

隨著疫情擴大，衛福部官網的「即時新聞澄清」越來越活躍。在社會不安、人心焦慮之際，「打假」固然是要務，但衛福部有些澄清與闢謠實在禁不起考驗，甚至為了不同目的，扭曲資訊或斷章取義幾成常規操作。如此一來，衛福部的澄清與闢謠，反成了「假訊息」來源。

統計衛福部官網的「即時新聞澄清文」，今年1到4月總共只有九則。而5月到月中卻已多達11則，超過前四個月的總和。衛福部「小編」還特別為其中七則製作了圖卡。圖卡標題斬釘截鐵的說「這是錯誤訊息」、「這是錯誤指控」、「這是不正確訊息」，等於指控傳遞相關訊息者是「造謠者」。

但仔細審視，可發現衛福部的「假訊息」指控存在不少問號。在七則衛福部特別重視，還做了圖卡的澄清文裡，至少就有五則訊息不完全正確。如5月1日，衛福部製作圖卡指網傳「德國 快篩一劑只要30元（台幣，下同，約1美元），須天天快篩才出門」為不正確訊息；其實德國雖有多種試劑價格不只30元，德國民眾也未必天天快篩，但此訊息來自台灣旅德民眾，其子女「天天快篩才上學」和其使用的快篩「一劑30元」都不假，而台中市議員黃健豪也貼出德國貨架上的試劑與售價，以及30元快篩的購買證明。指揮中心警告民眾「請勿轉傳以免觸法」，到底是什麼事實怕民眾知道？

又如新冠特效藥物被質疑數量不足，且開藥流程繁複；國民黨 說在美國，Paxlovid不需醫師處方，在大賣場就可取得。衛福部做了圖卡，指其說法並非事實。但美國政府為了即時有效給藥，簡化流程，檢測 —診斷—給藥，一口氣完成，民眾有症狀檢測陽性即可在賣場藥局直接領藥，也是事實。衛福部的澄清，明顯避重就輕。

類似情況也出現在其他的澄清文中。如快篩不足問題，國民黨建議「開放進口合規快篩」，衛福部說這是錯誤指控，又說政府從未禁止廠商進口「任何合乎食藥署緊急授權的快篩試劑」，根本答非所問。又如高登快篩疑案，指揮中心遭質疑圖利特定廠商，衛福部的澄清文卻企圖把矛頭指向高登的醫材許可，是由新北市政府所發，這也是企圖轉移焦點。

在眾多澄清文中，關於快篩採購、進口或製造的爭議，就占了半數以上。對於相關質疑，衛福部和食藥署努力發澄清文，卻是越說越不清楚，甚至引發更大的疑問。例如對快篩研發補助去向，被衛福部拿來「舉例」已獲生產核可的二家廠商中，竟有一家涉嫌販售黑心快篩被查獲。衛福部的澄清，變成越描越黑。

綜觀這些案例，衛福部在操作上隱隱然有許多符合網路「傳播假訊息手法」的影子。譬如以簡化文字、斷章取義或避重就輕，把各種質疑扭曲成錯誤資訊。其次，在做成圖卡後，會有大量民進黨公職或網路側翼轉傳、散布這些哏圖。政府成為「網軍頭」，又一例證。

但與一般網軍不同的是，衛福部的澄清文，往往要求民眾對其「認證」的假訊息「請勿轉傳以免觸法」，可說是挾公權力傳播之餘，還威懾壓制不同意見傳播，影響力更勝網軍側翼。尤其這些「澄清文」大多數是針對在野黨揭弊、質疑或批評的回應，衛福部的目的到底是為了讓民眾獲得正確資訊，或者反擊在野黨？是為了釐清事實，或者混淆視聽、轉移焦點？

衛福部的「澄清文系列」，操作技術向專業網軍靠攏，動機是反制在野黨和輿論的質疑，內容則大多是片面或扭曲的論述。這樣的衛福部和指揮中心能獲得民眾信任嗎？