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徵召炸鍋 朱立倫張善政道歉 羅智強決留在桃園傾聽人民聲音

記者劉宛琳、鄭國樑／台北22日電 
國民黨主席朱立倫（左一）徵召行政院前院長張善政（左二）參選桃園市長，引發黨內炸鍋。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫（左一）徵召行政院前院長張善政（左二）參選桃園市長，引發黨內炸鍋。（本報資料照片）

國民黨主席朱立倫「突襲」徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發地方不滿。國民黨秘書長黃健庭昨天陪同張善政赴桃園請益，兩人先後道歉，朱立倫昨晚也發出聲明，對提名紛擾致歉。

朱立倫表示，這幾天，他一一致電給桃園在地議員，對於溝通不周表達歉意，同時懇託大家一定要支持張善政，他也對所有關心桃園提名的民代、鄉親及所有支持者表達歉意。所有的責難，他都會一肩扛起，接下來他會用最大的誠意登門拜訪，向大家再次致歉並懇託，請大家共同團結，一起贏回桃園。

張善政昨表示，他希望改變桃園、改變台灣，不料引起地方人士反彈，讓原本期待的一樁美事蒙上烏雲，他自我反省，即便初衷是為了桃園更美好的未來，但未顧及地方人士可能反應，或先私下溝通請益，的確有檢討空間。他向桃園鄉親，關心桃園和他的朋友道歉，更特別點名向議長邱奕勝、立委呂玉玲、前議員羅智強喊話：「是我疏忽了，對不起。」他明天將挑一個適當的時間和地點，親自出面說明。

羅智強昨說，過去政黨中的紛紛擾擾、順順逆逆，他在黨中央18日提名那天就已經放下了，「不需要任何人的道歉」；自己該走的路是走出黨派，走進群眾，祝福國民黨和張善政，能更努力為台灣人民服務，成為讓桃園更好的正面力量。

羅智強在今早宣布自己的新計畫，將繼續留在桃園，走遍桃園13個行政區傾聽人民心聲，幫助人民解決疫情下的難題。羅智強說，已無公職的他，沒有行政官員的公權力，也沒有民意代表的監督權，所以他決定展開「祈福走桃園，傾聽人民苦」行動，走遍桃園13區、516里，傾聽桃園市民在疫情下的痛苦，努力把大家的陳情反映給桃園在地的民意代表，幫助解決大家的問題。

呂玉玲夫婿陳萬得昨說，正在療傷，但許多平鎮、中壢的里長說要退黨抗議都被他勸阻。

據了解，張善政幕僚和國民黨中央試著安排邱奕勝和張善政碰面，邱都以有行程婉拒，周五原要主持議會總質詢也請資深議員呂淑珍代班。

張善政前天拜訪敏盛醫療體系總裁楊敏盛。楊說，2018年他曾邀張善政選桃園市長，可惜張未答應，沒想到這次答應徵召，雖讓人振奮，但朱立倫決策太粗糙，引來基層反彈，還是要張善政自己出面修復傷口。

朱立倫提名前一天，僅通知前總統馬英九與高雄市前市長韓國瑜，當天提名前才通知邱奕勝，以及在地立委魯明哲、呂玉玲與萬美玲。讓已經開始跑行程的呂玉玲、羅智強同感錯愕。

張善政和黃健庭昨同赴桃園請益，地方人士建議兩人先放軟姿態，向相關人士道歉。黃健庭先發出聲明，表示在過程上確有不盡周延之處，他代表黨中央向邱奕勝、呂玉玲和羅智強道歉。

此外，國民黨新竹縣竹北市長初選結果昨天出爐，國民黨立委林為洲以不到四個百分點「險勝」竹北市民代表會主席林啟賢。林為洲說，雙方民調結果差距不大，顯現林啟賢深耕地方的實力有目共睹。

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