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走自己的路？桃園市黨部主委大動作引揣測

記者劉宛琳／桃園22日電
國民黨中常會徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，地方反彈不斷。（本報資料照片）
國民黨中常會徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，地方反彈不斷。（本報資料照片）

國民黨中常會徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，地方反彈不斷。據了解，神隱多時的國民黨桃園市黨部主委邱奕勝明天將有大動作，意在逼退黨中央撤銷提名。張善政和國民黨秘書長黃健庭、黨主席朱立倫昨天接連三道歉，有意提前滅火。但邱奕勝昨晚又貼文「三個合作」，其中提及「走自己的路」，引發揣測。

國民黨上周三召開中常會，通過徵召提名張善政，邱奕勝人到黨中央，卻以缺席表態不願替徵召張善政背書，下午更退出國民黨內部及地方群組，還請人打包黨部的私人物品。黨主席朱立倫近日致電邱奕勝找不到人，黨中央也接觸不到。

邱奕勝前天臉書寫下「心若清淨，風奈我何，不染塵埃，清風自來」16字箴言說明心境，但同時點名一堆在地議員，被解讀是發出動員令，為可能的下一步埋下伏筆。

據了解，邱奕勝前晚和國民黨立委呂玉玲、桃園市議員陳萬得及其他議員在一場餐敘上碰面，連民進黨籍桃園市長鄭文燦都在場。與會者轉述，邱奕勝現場雖揚言參選桃園市長，但地方人士評估「不可能」，應該只是耳語，只能理解成邱奕勝非常在意朱立倫提名過程完全不尊重他，代表地方的反彈聲音。

但邱此時若宣布參選就是完全槓上黨中央，可能有脫黨問題，到時候國民黨恐怕是市長、議長雙輸。

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