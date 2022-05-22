我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增7.9萬例較前一天略降 死亡增53例

拜尹會遏制北韓 美必要時部署核武

綠加快桃市長布局 傳林智堅不排斥 關鍵在化解提前離開竹市質疑

台灣新聞組／台北22日電
傳新竹市長林智堅不排斥轉戰桃園市長。（記者張裕珍／攝影）
傳新竹市長林智堅不排斥轉戰桃園市長。（記者張裕珍／攝影）

新竹市長林智堅一直被認為是下屆桃園市長熱門人選，在國民黨已開牌徵召前行政院長張善政出馬的情況下，林智堅的動向備受關注。民進黨高層認為林是很好人選，傳林本身也不排斥。

據台北中國時報報導，林智堅與蔡英文總統日前曾談論過此事，林智堅對於參選桃園市長並不排斥，但林若要參選，勢必處理遷戶籍及解職問題。對於林智堅與蔡英文見面談到參選桃園一事，林智堅新竹市政府團隊幕僚表示，沒聽說過，也不清楚這件事。

黨內人士表示，林智堅目前卡在要遷戶口才能參選，但勢必面臨無法做好做滿的質疑，不過若確定要讓林智堅參選，黨中央就必須為此政治解套。

林智堅去年2月在桃園出席活動說「自己不是在桃園，就是在往桃園路上」，被指已表露轉戰桃園的心跡，不料幾個月後，鄭文燦突然表示，「他（林）不在桃園的政治版圖裡！」林隨即提出大新竹合併，表態角逐大新竹合併後市長選舉，不過當時也傳出，蔡英文其實真正希望林能參選桃園。

另據中廣新聞網報導，蔡英文19日下午到新竹市了解居家關懷照護中心，了解防疫第一線同仁的作業並給予鼓勵，對於桃園市長是否徵召林智堅，蔡英文並沒有回答，林智堅面對敏感話題，則以「防疫優先，不談選舉」帶過。

報導指出，國民黨已徵召張善政，民進黨桃園市長布局也會加快速度。由於目前正值新竹市議會定期大會期間，議會將一直進行到6月7日，換言之，林智堅如果接受徵召選桃園市長，最快也要在6月7日以後。選市長要在選前4個月前遷戶籍，但桃園腹地廣大，拖到後面對徵召者不利，因此在新竹市議會定期大會結束後是最佳時間點。

至於林智堅的接班人選，到目前為止尚未浮現，弔詭的是，藍黃白三大政黨也都沒有公布，造成小雞陸續出現，只是不知道母雞在那裡的有趣現象。

蔡英文 國民黨 防疫

上一則

今年未獲邀WHA 馬英九：我任內年年參加

下一則

徵召炸鍋 朱立倫張善政道歉 羅智強決留在桃園傾聽人民聲音

延伸閱讀

520「疫」把怒火 蔡英文聲望續滑 陳時中首度不及格

520「疫」把怒火 蔡英文聲望續滑 陳時中首度不及格
第六年魔咒「讓人毛骨悚然」 扁馬遇過 蔡英文也難免？

第六年魔咒「讓人毛骨悚然」 扁馬遇過 蔡英文也難免？
民眾遲等不到居隔書 侯友宜：反映一個月已忍無可忍

民眾遲等不到居隔書 侯友宜：反映一個月已忍無可忍
慘澹520…蔡英文就職6周年 聲望剩下46.2％

慘澹520…蔡英文就職6周年 聲望剩下46.2％

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35
高雄長庚醫院眼科醫師吳佩昌建議，沒事在家可多以自來水、食鹽水漱口，減少重症發生率。圖／本報系資料照

Omicron喉嚨指向性高 醫建議：每天漱口降低病毒量

2022-05-15 10:56

超人氣

更多 >
旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假
澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸

澳洲變天 工黨黨魁艾班尼斯將任總理 莫里森致電認輸
郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包
熊市來了？美理財專家看持股：量力而為

熊市來了？美理財專家看持股：量力而為
史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco

史坦普500指數下周要逃離熊掌 或許要指望Costco