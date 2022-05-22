綠加快桃市長布局 傳林智堅不排斥 關鍵在化解提前離開竹市質疑

傳新竹市長林智堅不排斥轉戰桃園市長。（記者張裕珍／攝影）

新竹市長林智堅一直被認為是下屆桃園市長熱門人選，在國民黨 已開牌徵召前行政院長張善政出馬的情況下，林智堅的動向備受關注。民進黨高層認為林是很好人選，傳林本身也不排斥。

據台北中國時報報導，林智堅與蔡英文 總統日前曾談論過此事，林智堅對於參選桃園市長並不排斥，但林若要參選，勢必處理遷戶籍及解職問題。對於林智堅與蔡英文見面談到參選桃園一事，林智堅新竹市政府團隊幕僚表示，沒聽說過，也不清楚這件事。

黨內人士表示，林智堅目前卡在要遷戶口才能參選，但勢必面臨無法做好做滿的質疑，不過若確定要讓林智堅參選，黨中央就必須為此政治解套。

林智堅去年2月在桃園出席活動說「自己不是在桃園，就是在往桃園路上」，被指已表露轉戰桃園的心跡，不料幾個月後，鄭文燦突然表示，「他（林）不在桃園的政治版圖裡！」林隨即提出大新竹合併，表態角逐大新竹合併後市長選舉，不過當時也傳出，蔡英文其實真正希望林能參選桃園。

另據中廣新聞網報導，蔡英文19日下午到新竹市了解居家關懷照護中心，了解防疫 第一線同仁的作業並給予鼓勵，對於桃園市長是否徵召林智堅，蔡英文並沒有回答，林智堅面對敏感話題，則以「防疫優先，不談選舉」帶過。

報導指出，國民黨已徵召張善政，民進黨桃園市長布局也會加快速度。由於目前正值新竹市議會定期大會期間，議會將一直進行到6月7日，換言之，林智堅如果接受徵召選桃園市長，最快也要在6月7日以後。選市長要在選前4個月前遷戶籍，但桃園腹地廣大，拖到後面對徵召者不利，因此在新竹市議會定期大會結束後是最佳時間點。

至於林智堅的接班人選，到目前為止尚未浮現，弔詭的是，藍黃白三大政黨也都沒有公布，造成小雞陸續出現，只是不知道母雞在那裡的有趣現象。