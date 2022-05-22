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民進黨職改選 英蘇抗衡非英蘇 牽動2024

本報記者周佑政／台北22日電
民進黨兩年一度的黨職選舉投票22日登場，將改選黨代表、地方黨部主委，一早各投開票所黨員投票相當踴躍。（記者林麗玉／攝影）
民進黨兩年一度的黨職選舉投票22日登場，將改選黨代表、地方黨部主委，一早各投開票所黨員投票相當踴躍。（記者林麗玉／攝影）

民進黨職選舉22日登場，除了地方黨部主委改選，各派系也積極爭取全國黨代表席次，為7月登場的黨最高權力核心中常委、中執委選舉「超前部署」，以利2024取得戰略高度。蔡英文總統任期倒數兩年，各派系合縱連橫，派系生態也從過去「新蘇連」與「非新系」的兩大陣線，逐漸轉為「英蘇」與「非英蘇」勢力的抗衡情勢。

過去民進黨派系生態，大約分成兩大集團軍，分別是新潮流、蘇系和綠色友誼連線合作架構下的「新蘇連」，以及英系、正國會為主體的「非新系」陣線。不過，新蘇與非新蘇的派系生態，在「後蔡英文時期」悄悄出現變化。

過去處於競爭狀態的英系與蘇系，這次雙北議員初選中，兩派系彼此拉抬，為雙方參選人輔選，合作態勢鮮明，甚至策略性聯手支持正國會立委余天去參選新北市黨部主委。

戰鬥力最強的新系雖然仍在部分選區與蘇系彼此奧援，但新系也一改過去低調神祕色彩，大動作籌組「新潮流plus」，高調以派系之名大打團體戰。

「英蘇」合作氛圍愈來愈強烈，最重要的原因在於，蔡英文總統與行政院長蘇貞昌的「蔡蘇體制」運作順暢，英蘇合作的態勢漸趨明顯，在黨內其他派系眼裡，「英蘇系」是名副其實當權派，且英系擴張版圖的企圖心又日益明顯，讓其他派系更加忌憚。

英蘇合流的態勢愈來愈清晰，正國會、湧言會、綠色友誼連線，乃至由前黨主席卓榮泰、前黨秘書長羅文嘉催生的黨內新勢力「民主活水」則愈走愈近，逐漸形成英蘇與非英蘇的抗衡局面。

「民主活水」一直被黨內視為支持副總統賴清德，據了解，卓榮泰與羅文嘉過去一段時間，也積極為黨職改選奔走，希望能在7月黨職改選後，躋身黨權力核心。

不過，黨內其他派系人士說，民主活水掌握的黨代表票十分有限，要進一步取得中執委並不容易，需要其他友好派系的支援。

派系人士表示，從各派系現有實力來看，中常會權力結構應不至於出現巨幅變動，反而是各派系的合作、結盟關係已出現重組，是否影響2024情勢，無疑是後蔡英文時期的觀戰重點。

蔡英文 民進黨 賴清德

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