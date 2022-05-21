新聞評論／百萬人確診 蔡政府卻忙染「綠」白沙媽

520疫情延燒，蔡英文總統20日前往苗栗縣「白沙屯拱天宮」參拜祈福。（圖：拱天宮提供）

五二○前夕全台確診人數破百萬，當天蔡總統在苗栗白沙屯拱天宮為媽祖的「粉紅超跑」淨轎，並呼籲大家不必為疫情 過度緊張。白沙媽起駕，蔡總統和賴副總統雙雙親往送駕，非關信仰虔誠，而是想拉抬白沙媽的霸主地位，以取代親藍的鎮瀾宮大甲媽。疫情正邁向洪峰，社會瀰漫不安，政府不僅快速鬆綁防疫 規範，還催動9萬人進香；為了選舉與政治而輕忽疫情，十分可議。

台灣近期單日確診數經常躍居全球之冠，外媒多次示警，直指台灣並未超前部署；美國更兩度提升台灣的旅遊警戒，至「高風險」等級。執政者卻仍一味強調九成九的輕症，無視中重症及死亡人數正快速增加，難道想要重蹈去年5月防疫失利的覆轍？近日，民進黨 還意圖宣傳「染疫可提升免疫力」，卻不想想政府為染疫民眾做了什麼安排，導致不時有民眾死於快篩站前。滿腦子政治與宣傳的政府，都不必考慮人命嗎？

蔡政府處理這波疫情，可謂既不用心、又不用力，幾乎是眼睜睜看著疫情惡化，然後就乾脆撒手讓它擴散。政府的資源根本尚未下放到地方和醫療院所，指揮中心即一再調整政策，甚至連行政院與衛福部的說法都不一致，流程繁複、術語多端，地方政府和社會大眾皆無所適從。短短三周，隔離從「10＋7」改為「3＋4」，再放寬到「0＋7」，整個鬆綁決策只見政治考量，卻未思考醫療負擔及社會成本，乃至人命損失。

要解封國境、回歸正常生活，就得設法與病毒找到共存之道，這個前提無可厚非。關鍵在，政府的作為必須衡量社會的承受度，更重要的是，政府的部署能力是否和它的決策腳步同步並行。人們看到的現實是，中央的決策往往落在地方政府的執行建議之後，連快篩試劑及治療藥物都無法充分供應給需要的民眾；然而，政府卻為了減輕保險業者「保單之亂」的隔離給付，乾脆一舉鬆綁為「0＋7」。這種做法，不少專家學者認為可能加速推進確診潮；連高雄市長陳其邁都承認，少了三天居隔，可能有13%的陰轉陽，具相當風險。

對於指揮中心部署與決策「脫節」的問題，政府的應對之道，仍只有「宣傳」一招，不斷動員側翼洗風向，散布「早染疫早享受」的謬論，宣稱染疫對小孩是「天然疫苗」，會產生超級抗體云云。且看，短短半月全台已有三名幼童死於確診，那些一味宣傳染疫「免驚」的專家，不慚愧嗎？除此之外，近期以來不斷有網軍哏圖帶風向，譏嘲排隊領快篩的民眾是「快篩乞丐」，諷刺不堪負荷而求救的醫護是「巨嬰」。在單日確診量已接近10萬之際，綠營網軍這些冷言酸語，豈非在荼毒台灣社會的人性？

在澳洲，60歲以上長者及18歲以下兒童，Omicron引發的死亡率已接近Delta的兩倍。這正是台灣走向與病毒共存時最沉重的風險，偏偏蔡政府刻意漠視，讓民眾鬆懈。這個套路，和開放萊豬、福食如出一轍，表面上宣稱有科學依據，使用的卻是選擇性的數字，故意隱瞞風險；美其名人民有「選擇權」，其實國家已剔除相關選項。

有政治掛帥的民進黨，當然就有「疫情當選情」操盤的蔡政府。指揮中心對雙北市長不假辭色的指斥，對資源分配的「重南輕北」，防疫措施的忽寬忽緊，無不充滿政治算計。而疫情正值洪峰，總統副總統還意圖利用政治操弄宗教，將白沙媽染「綠」，都是難以想像的心機。蔡政府機關算盡，就不怕到頭來舉國皆輸？