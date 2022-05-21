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第六年魔咒「讓人毛骨悚然」 扁馬遇過 蔡英文也難免？

 記者蔡晉宇／台北21日電
蔡總統就職滿六周年，國民黨立院黨團20日質疑，蔡執政是慘澹五二○，造成人民痛苦。（記者曾吉松／攝影）
蔡總統就職滿六周年，國民黨立院黨團20日質疑，蔡執政是慘澹五二○，造成人民痛苦。（記者曾吉松／攝影）

蔡英文總統上任滿六年，遇上新冠肺炎疫情大爆發。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，2022年是蔡英文上任的第六年，目前遭遇來勢洶洶的Omicron大流行，而自己所提及的「第六年魔咒」，現在的蔡總統顯然也開始有類似的遭遇，至於會不會走上前兩位總統的覆轍？讓人不禁毛骨悚然。

游盈隆表示，「第六年魔咒」，指的是台灣民選總統若執政八年，第六年都出大事情、大災難，最後形成執政危機，帶來深遠的衝擊。2006年的紅衫軍、2014年太陽花學運，對當時的扁政府和馬政府都帶來極大的打擊，也預告了隨後的政黨輪替執政。

游盈隆指出，2022年是蔡英文上任的第六年，目前遭遇來勢洶洶的Omicron大流行，從4月1日到5月20日，短短50天內，確診者超過110萬人，中重症超過2000人，死亡超過400人。這只是剛開始，高峰還未到，接下來高原期不知有多久，社會在恐慌，人民在痛苦，何時才能結束？連中央疫情指揮中心指揮官陳時中也不敢確定。

游盈隆表示，台灣空前最可怕的瘟疫，發生在蔡英文任內第六年。從官方每天提供的最新訊息可以發現，這次大流行主要集中在中北部，中南部民進黨大本營只是山雨欲來風滿樓，疫情一旦狂飆，肯定帶來更多人民生命與健康的損失，社會與經濟的傷害，最後勢必衍生成嚴重的執政危機。

游盈隆指出，俗話說「有一就有二，有二就有三，無三不成禮」，台灣已經有兩位前總統都遭遇第六年魔咒，現在的蔡英文總統顯然也開始有類似的遭遇，至於會不會走上前兩位總統的覆轍？讓人不禁毛骨悚然，未來如果真的出現三次「第六年魔咒」，該怎麼做解釋？天佑台灣。

蔡英文 疫情 Omicron

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