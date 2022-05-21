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促轉會解編前 指國民黨妨礙調查持有政治檔案未通報 再罰35萬

記者蔡晉宇／台北21日電

促轉會月底將解編，但落幕前各項執掌仍持續運作。促轉會昨天表示，經委員會議決議，認定國民黨長期規避、妨礙調查政治檔案，且也未依4月27日之首次處分改善違法行為，因此第二次論處35萬元（台幣，下同，約1萬1900美元）罰鍰，並再次要求國民黨限期改善，若國民黨仍未改善，後續業務銜接機關得持續按次連續處罰。

促轉會表示，4月時就已指出，依促轉條例第18條第3項主動調查發現，國民黨確實持有海工會、文工會等工作會等政治檔案且未通報，經函請其補正通報，國民黨卻稱「並無其餘檔案可通報」，從未補正通報工作會等政治檔案，因此裁處國民黨30萬元罰鍰，並要求該黨於處分書送達後7日內改善違法狀態，補正通報提出工作會等政治檔案，並已充分告知，若未改善將再次裁處。

促轉會指出，裁罰處分書於4月28日送達國民黨，國民黨應於送達次日起7日內，即於5月5日前改善其違法狀態，向促轉會補正通報提出工作會等政治檔案、數量及其存放地點，但國民黨屆期皆未補正通報提出。

促轉會說明，審酌上次裁罰書已明示改善方式，並給予合理改善期間，綜觀國民黨於本案之改善可行性及配合程度，當屬持續無正當理由規避、妨礙促轉會依法執行政治檔案之調查，決議提出第二度裁罰，並再次要求，國民黨限期7日內改善補正通報提出工作會等政治檔案、數量及其存放地點。

此外，昨日為520農民運動34周年，時代力量立委邱顯智與農運參與者及家屬舉行記者會呼籲，促進轉型正義委員會解散後，行政院與法務部仍應繼續推動平復司法不法工作，還給當事人應有的公道和真相。邱顯智也向行政院長蘇貞昌喊話，未來的行政院促轉處，一定要把農運案的平反列為優先處理事項。

行政院發言人羅秉成表示，520農運事件已有個案獲促轉會撤銷司法不法判決，若有個案未即時處理完成，也會由承接的法務部處理。

邱顯智指出，上個月剛獲促轉會平反的農運參與者邱煌生案，促轉會決定書裡清楚聲明，此案是威權統治當局基於維護其統治秩序所為之追訴，除黨政不分，並透過情治、軍事等國家機關或偵查輔助機關主導偵查作為，法院也沒有調查有利被告的證據，違反審判公平原則。

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