報喜不報憂 蔡英文變數字總統？

五二○前，蔡英文 總統自誇台灣防疫成績好，但19日單日確診破9萬、累計破百萬，無疑是五二○最大的當頭棒喝；廣大民怨高漲，官府歌功頌德，只見官員還自我陶醉「蔡政府好棒棒」。

2016年，民進黨主席蔡英文競選總統時曾批評，當時馬英九 總統的元旦文告，讓她提醒自己，絕對不要做一個「數字總統」，數字只是施政者的參考，不是政治追求的目標，如果只是看見數字，沒有看見人民的感受，「那樣的政府，就會是令人失望的政府」。六年過去了，不知當年的蔡主席，如何看待今日的蔡總統？

「經濟成長11年最高、基本工資 調幅15年最高、班班有冷氣、生生有平板…」，上述口訣，彷彿已成行政院長蘇貞昌口頭禪。蔡英文總統就任滿六年前夕，蘇貞昌細數政績，但在片面端出經濟成長率、基本工資的美好數字時，可曾對比物價節節攀升，飲食店、餐館漲不停，以及「缺蛋風波」延燒數月？

國際貨幣基金（IMF）日前下修全球今年經濟成長率預測，台灣「保4」還有待觀察。政府對過去的成績單報喜不報憂，對於物價飛漲、能源政策、人口衰退、房價失控、兩岸關係，甚至未來嚴峻的挑戰，卻隻字不提。

如果真是「有政府，會做事」，人民不會吝於掌聲。但從疫苗、快篩到保險之亂，一再讓人見識蔡政府的「超前部署」其實是大落後；蘇貞昌自滿疫情「守得最好且受全世界肯定」，也與全民活在平行時空。又逢五二○，蔡蘇不該只是兩人「面對面討論國政」，互相取暖；更該走入民間，直面國人，解決問題。