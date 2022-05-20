溝通沒效 侯友宜：請總統到第一線看看

全台疫情 嚴重，重災區雙北市長近來輪番砲轟中央，新北市長侯友宜 昨表示，這段時間打給指揮中心無數次，問題都沒有解決，「總統你一句話就解決了大半」。柯文哲 則說，雙北不會故意搗蛋，「我們講的不是都照抄了嗎？」

本報系聯合報報導，疫情指揮中心指揮官陳時中昨語帶不耐地回應，新北提出的問題較多，「中央接受意見說我們跟地方走，不接受說我們不理」，各縣市首長直接聯絡的問題有些可行、有些不可行，必須考量全台情形，選擇最大公約數執行。

侯友宜說，這段時間人民的痛與無奈、基層醫療院所面對繁瑣的複雜程序，新北不管透過衛生局或是他自己打電話跟指揮中心的聯絡，溝通了三、四個禮拜，就是得不到任何的解決，請蔡總統、蘇院長到第一線看看現況，才知道問題所在。

台北中國時報報導，民進黨副祕書長林鶴明則批雙北市長開記者會是在政治表演，柯文哲說，自己和侯友宜都很務實，不是愛表演的人，更不會故意搗蛋。

對此，國民黨立委洪孟楷忍不住喊話，民進黨高層黨工幹部在五二○前夕高調砲打地方首長，企圖帶風向球轉移民怨怒火燒向總統府，「蔡總統，與其放任黨職人員與地方對嗆，不如您好好出面召集解決問題。」

柯文哲說，雙北在這波疫情中首當其衝，新北因人口多，壓力又比北市更大，所以侯會對疫情提出很多呼籲，也會親自打給衛福部長陳時中，北市則由副市長黃珊珊負責聯繫，兩市本來就有電話溝通和給予意見。柯文哲並指出，隨著疫情升溫，雙北建議的防疫作為，後來中央每樣都做了。