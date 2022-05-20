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蔡政府黯淡五二○ 染疫破百萬、死亡新高

台灣新聞組╱台北20日電
五二○前夕，單日本土確診案例來到9.03萬人、死亡人數達59人，雙創新高，今年本土確診案例累計也突破100萬人，圖非當事人。(記者曾吉松／攝影)
五二○前夕，單日本土確診案例來到9.03萬人、死亡人數達59人，雙創新高，今年本土確診案例累計也突破100萬人，圖非當事人。(記者曾吉松／攝影)

台灣新冠肺炎本土疫情持續嚴峻，昨新增9萬331例本土個案，死亡新增59例，雙雙創下今年新高。今年累計本土個案也破百萬，達104萬4470例，指揮中心指揮官陳時中表示，病例數愈來愈多，重症、死亡隨之增加「是可想像的」，但致死率希望不要超過千分之一；若以千分之一換算，後續恐有3000多人會因疫死亡。

衛福部昨在行政院會報告指出，台灣疫情進入廣泛社區流行階段，預估高峰會落在5月下旬。

四歲女童腦炎 重症童第三例

昨新增本土病例，為4萬3597例男性、4萬6682例女性、52例調查中，191例中重症，其中一名重症為四歲女童，無慢性病史，發病當天出現發燒、咳嗽症狀，赴急診後全身抽搐即收治。住院診治檢查，發現出現合併腦炎狀況，已收治加護病房。此為今年第七例兒童重症、第三例併發腦炎兒童個案。

陳時中表示，本土新增個案成長率約達6%，重症比率從0.03%上升至0.05%。致死率已從千分之0.3成長至千分之0.4，相信還會往上走，「希望將來數字不要超過千分之一」。

若以陳時中4月時推估，台灣染疫率約落在人口15%至16%，相當於有345萬人會染疫；若以致死率千分之一算，預估將有3450人死亡，扣除今年累計的死亡人數382人，後續可能還會有3000多人染疫過世。

專家指出，控制致死率低於千分之一，應擴大快篩陽即確診對象並即時給抗病毒口服藥、長照機構減災、提升第四劑接種三大措施才有機會。

針對死亡率攀升，外界關心醫療量能是否能夠應付？陳時中表示，目前全台空床率為五成，雙北空床率為三成，北區四成；雙北病床數相對少，將透過區域聯防，看如何適當調配。

網傳一位90多歲高齡洗腎婦人持快篩陽性去基隆長庚急診，坐輪椅、披雨衣，在外面風吹雨淋數小時，被質疑是醫療量能崩潰的警訊。陳時中表示，這是個案，台灣絕對還沒有到醫療崩潰，講崩潰是危言聳聽。

羅一鈞表示，未來一周預計會到疫情的高峰，不過北中南疫情發展期間不同，應會出現「先後高峰」，盼染疫數別衝太多，將助維護醫療量能。

陳時中 疫情 新冠肺炎

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