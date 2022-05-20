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新聞評論／自得的蔡政府 防疫、正義、前瞻皆破功

聯合報社論

五二○蔡英文總統就職六周年，全台確診人數正好飆破百萬，「新台灣模式」土崩瓦解，人民苦不堪言。防疫有成曾是蔡政府自得的政績，但禁不起現實檢驗，成為民進黨浮誇矯飾的最大破口。近幾年，蔡總統靠著傲慢和權力集中呼風喚雨，卻屢讓國安、能源、食安和正義陷於險境；隨著防疫破功，所謂前瞻規畫和社會正義也一起露餡。任期僅剩兩年，蔡英文會設法補正嗎？

蔡政府兩年多來的防疫部署，非「缺」即「亂」，毫無章法。第一年缺口罩，第二年缺疫苗，第三年缺快篩劑和藥物，全賴民眾自求多福，也賠上不少無辜人命。這般亂象，政府居然還能自詡「超前部署」，並將陳時中吹捧成神級指揮官；總結一句，是完全忘了政府的天職在「服務人民」，解決疑難。觀察當前狀況，醫療體系頻拉警報，地方防疫人員人仰馬翻，急診站頻傳民眾久候不治，指揮中心依然大權獨攬，對醫療院所及地方政府大打官腔。與此同時，卻是各種「綠色通道」充斥，藥物試劑標案擠滿「綠友友」分肥，益發增加民眾的「被剝奪感」。

蔡英文是近年權力最大的總統，卻未能善用「完全執政」的優勢引領國家變革，反而導向黨同伐異的民粹領導，國家權力和行政資源用來「為執政黨服務」，讓民主倒退。兩度延任的促轉會，未能實現轉型正義及平撫歷史傷痕的目標，反而成為撕裂社會的鬥爭工具。在蔡總統任內，多少獨立機關如NCC及公廣集團皆淪為黨政尖兵，綠媒網軍操控言論風向，幾使公共論壇及異議言論無處立足，也扼殺社會理性空間。

除了政治氣候惡化，蔡總統信誓旦旦的司法改革，則因政治干預及政治任命接踵，傷害司法獨立的荒誕作為不斷上演，導致正義蕩然。此外，理應監督官箴的監察院也蹚入政治渾水，屢以政治力粗暴踐踏司法、檢調，越界侵權爭議不斷。最糟的是，憲法法庭不能持平為中央與地方權限公平仲裁，監察權、立法權、司法權一味望聞民進黨風向而跟著偏頗喧囂，而人們從未看到蔡總統居中矯枉，或要求各方節制。如此一來，只見機構濫權橫行，憲政制衡完全去作用。

在蔡英文大權獨攬下，行政團隊的失能無以矯正，許多政策都以撒幣補貼來化解民怨，掩飾失能。五、六年來，從前瞻建設、紓困計畫到三倍券、五倍券，乃至防疫經費與國防武器採購，全都以「特別預算」舉債籌措；幾年下來已超過2兆，為歷任政府所僅見。不僅債留子孫，也埋下財政敗壞伏筆。

在國家資源錯置下，一些迫在眉睫的國安危機則遭忽略。例如，少子化及人口老化危機日益嚴重，勞保基金即將破產，社會住宅不見成效，國際能源價格飆高、而台灣油電價卻一再凍漲。這些均暴露蔡政府的「短期投機」心態，無意面對國家社會的長期挑戰，一味用粉飾手法裝作問題並不存在。以電力問題為例，蔡總統可以假裝她積極推動能源轉型，直到她安全下莊；但屆時，低電價還能維持嗎？更重要的是，台灣會有足夠充裕的電力供應民生及產業嗎？

蔡英文主政後，兩岸關係急轉直下，大陸觀光客不再來台，兩岸各種交流逐漸中止，兩岸人民的敵意加深。但與此同時，台灣對大陸的貿易依存度，卻上升至四成二以上。如此失衡的兩岸關係，政治敵視而經濟倚賴，對國家的發展是健康而可行的嗎？誰樂見到台灣成為下一個烏克蘭？五二○面對防疫破功，蔡英文好好想想吧！

防疫 蔡英文 民進黨

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