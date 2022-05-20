520蘇貞昌誇政績 藍：蔡EE真知民間疾苦？

五二○疫情延燒，蔡英文總統（右二）前往苗栗縣「白沙屯拱天宮」參拜祈福。(圖／總統府提供)

蔡英文 總統今天就任滿六年，行政院長蘇貞昌昨在行政院會表示，他前天與蔡總統面對面討論國政，檢討過去、策畫未來，興利除弊；總統曾說未來要交給下一棒更好的國家，這六年來備受肯定。國民黨 立委賴士葆反酸，主計處公布4月物價上漲指數3.38%，創十年來新高，蔡政府誇耀的經濟成果根本沒有反映在上班族的薪資，「蔡EE真知民間疾苦嗎？」

除了蘇貞昌主動透露與蔡總統討論國政，國發會昨天也端出多項經濟數字。但針對媒體詢問GDP是否保4、主計總處上周公布第一季經常性薪資是六年來首次負成長，行政院發言人羅秉成表示，這次講述的是過去的成績，將來的挑戰也要面對，如烏俄戰爭「一定會受到影響」，但希望能相對控制損失。

蘇貞昌昨也在行政院會表示，值此烏俄戰爭，國際霸權強國輕易入侵鄰國之際，在蔡總統領導下，國家發展方向正確，基礎越來越穩固，這幾年台灣的國際能見度也創高峰。

居住正義團體「巢運」昨公布民調 ，99.3%民眾認為高房價嚴重，蔡總統「房市三箭」政見缺了兩箭，錯誤政策射垮青年。

賴士葆說，蔡蘇細數六年創造的佳績，各方面都完美到無以復加，幾乎是滿溢了，「生活在台灣簡直是烏托邦國，好到不能再好了。」

國民黨副發言人周羿希說，蘇貞昌說去年是「11年來經濟成長率最旺」的一年，卻是年輕夫妻對未來最悲觀、最不敢生育的一年。