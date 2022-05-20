國民黨：蔡英文慘澹520 「四高」讓人民辛苦、青年痛苦

國民黨舉行「蔡英文慘澹520！無力解決「四高」壓力 人民很辛苦、青年很痛苦」。(記者劉宛琳／攝影)

蔡英文 總統任職滿6周年，國民黨 上午舉行記者會，點出當前台灣面臨「四高」壓力：痛苦指數 破10年新高、房價逾9年不吃不喝才能買房、物價創9年半新高、青年失業率去年9月以來新高。但蔡英文總統的解決方法經常只是喊漂亮口號，讓人民只能持續背負著痛苦壓力，等不到政府的解決能力。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏表示，「疫情還沒達高峰，人民痛苦指數已經飆近頂峰」。今年3月我國「痛苦指數」高達6.93%，逼近7%，是最近10年來新高。對照執政前曾說「人民值得過更好的生活」、執政後自稱「自己每天很努力打拚經濟，為了讓國家人民生活更好」的蔡英文，格外諷刺。

王育敏進一步指出，根據內政部不動產資訊平台最新資料，2021年第4季全國房價所得比達9.46倍，追平統計以來新高，民眾平均要不吃不喝超過9年才能在台灣買房。房仲業者進一步依據相關數據統計，以六都20至30歲的8年級生來看，在桃園、台中、台南、高雄，約要不吃不喝3至4年才可存到買房頭期款，新北市需不吃不喝5年，台北市更需不吃不喝8年以上。

王育敏表示，物價高漲的壓力更讓人民喘不過氣來，主計總處公布今年4月消費者物價指數（CPI）年增率3.38%，不僅連續9個月「破2」通膨警戒線，更是連續兩個月破3，續創9年半新高；其中，外食費年增率更擴大為5.56%，刷新13年4個月紀錄。

台北市議員參選人柳采葳表示，「青年失業率居高不下，讓年輕人對未來充滿危機感」。根據主計總處統計，今年3月份20至24歲青年失業率高達12.48%，不僅是自去年9月以來新高，也較去年同期增加0.63個百分點，是所有年齡層中，失業率增加速度最快的族群。

柳采葳說，鄰近的日本、韓國、香港等青年失業率皆低於我國甚多，日本更只有3.8%，我國青年失業率甚至高於美、加、英、德、澳等國，顯示我國青年不僅要面對低薪的困境，可能連領低薪的機會都沒有。蔡英文曾承諾「要讓年輕人找得到好工作、敢生敢養」，顯然已成空頭支票，當我國青年陷入找不到工作、找不到希望的困境時，這難道不是當權主政者最大的怠惰嗎？

國民黨強調，蔡英文6年的執政，經常是「口號喊得響亮、效果讓人無感」，足夠生計、維持生活只是人民最基本、也是最切身的需求，但在「四高」的痛苦壓力下，看不到政府解決問題的能力；就連面對疫情衝擊，政府的防疫物資也準備不足，快篩、藥物、疫苗大缺貨，讓台灣淪為染疫高風險國家，也讓人民生存受到威脅。