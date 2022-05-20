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黑白集／機關算盡 朱立倫「將」死自己

黑白集

朱立倫想必籌謀許久，挖出張善政，直接徵召參選桃園，堵死羅智強及其他有意角逐的人。就如黨內某人的放話，「將軍」，朱立倫或許真在心底喊了一聲。「朱羅記」終結篇冒出煙花般的效果，羅智強只能束手就擒，但其他地方眾將卻不服。

朱氏決策風格再度展露無遺。七年前換柱，七年後封羅，都是同一邏輯：誰違背主席意志，都得拉下馬。最大敗筆都是，但憑一己意志，不聽外界苦諫，機關算盡太聰明，卻把局面越攪越複雜。

張善政條件不差，如果下在羅智強心猿意馬之際，便是一著好棋。但羅智強遷了戶籍、魯明哲已鬆動、呂玉玲已宣布參選，再推張善政，就是治絲益棼，棋局大亂。大家固然都得稱臣，卻沒有人高興，因為這是密室飛來一筆，怎麼讓大家團結？

朱立倫這番精心布置，「將」死的不是羅，而是他自己。一個月前，他說要以科學民調、地方協調決定人選。如今，他等於宣告：他的腦袋就是科學，而他通報馬、韓就是地方協調。他曾說，不論藍綠，從來都是在地人選；現在，張善政的在地情緣要從何談起？

桃園這一仗，說難不難，關鍵在於整合。只要整合好，現任民代不會比前閣揆差。但就像當年乾綱獨斷地換柱，把自己搞成票房毒藥，現在又搞突襲提名，把張善政變成奇兵。這套手路，還真似曾相識。（轉載自聯合報）

提名 民調

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