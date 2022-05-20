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藍桃園布局掀波 張善政啟動整合 致電吳伯雄

台灣新聞組／台北20日電
國民黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政（左）參選桃園市長。(本報資料照片)
國民黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政（左）參選桃園市長。(本報資料照片)

國民黨中央徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，藍營炸鍋，國民黨台南市議員蔡育輝甚至點名黨主席朱立倫下台謝罪。張善政昨啟動黨內整合，他透露，已致電前桃園縣長吳伯雄請益，他也會三顧茅廬，請有意參選桃園市長的前議員羅智強助他一臂之力。據了解，中央黨部人員前天就安排張拜會桃園地方人士，前桃園縣長吳志揚證實已和張會面。

張善政昨表示，黨宣布徵召他選桃園市長不久，他就致電吳伯雄請益，吳年事已高，在疫情肆虐期間，不便為他拋頭露面，但吳絕對是他選舉的最高精神領袖，在選舉團隊初具雛形後，「吳會幫我畫龍點睛，期待這一天早早到來」。

據了解，張善政昨已拜訪吳志揚。吳志揚說，他在提名過程完全沒參與，既已定案，只能呼籲黨中央要盡快疏通不滿情緒。

已宣布參選的國民黨立委呂玉玲昨直呼難接受，至於未來下一步還在思考。立委萬美玲也說，當務之急是盡速掌握最佳時間，彌平傷痕和紛擾。

至於前晚退出多個國民黨群組的桃園市議長邱奕勝，昨仍未現身，黨將持續溝通。為平息地方怒火，黨中央前天就連絡桃園黨籍議員，包括副議長李曉鐘等人，希望能安排時間讓張善政拜會，有人答應，也有人希望疫情和緩再說，議會國民黨團總召徐其萬怒氣未消，直接在群組發聲，要求大家拒絕黨中央拜訪。議員葉明月在群組回應，前天接到中央黨部人員來電，她直接告知，已經有數十位里長連署準備集體退黨。

議員「村長」詹江村則在臉書發文，反指民進黨主席蔡英文「獨裁、扼殺人才」，還批評蔡的手法太粗糙，從沒跟桃園人溝通提名人選。由於反串意味太濃厚，被解讀是指桑罵槐，大酸朱立倫。

中廣董事長趙少康表示，這個決定令不少人錯愕，但現在贊成或反對都言之過早。

張善政出線後，民進黨重新評估桃園市長提名，「空降」機率又變高。民進黨人士表示，國民黨率先「攤牌」，有助於綠營人選明朗化；但在北北桃綜合考量下，評估最快仍要到6月底才會完成桃園市長徵召。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，羅智強有特色及爆發力，有機會將請教桃園行腳經驗和選戰策略。

國民黨 提名 民進黨

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