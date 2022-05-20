桃園布局 黃暐瀚：國民黨沒贏家 蔡正元：朱提名正確

國民黨徵召提名 行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營炸鍋，名嘴黃暐瀚指出，「桃園這局、沒有贏家」。前立委蔡正元深則認為，黨主席朱立倫提名張善政選桃園市長是正確的。

黃暐瀚在臉書貼文指出，當初他在寫「智強三不」的時候，曾提出四個參選指標：政治格、在地淵源、地方經營、民調 。因為羅智強沒有在地淵源，沒有地方經營，政治格又只是「議員」（還不是本地議員），唯一不算弱的是民調，坐二三望一（小輸魯明哲），所以結論是：「智強要選桃園，很難」。

黃暐瀚表示，用一樣的標準「套用」在張善政身上，也立見分曉；張的政治格沒問題，但無在地淵源，也無地方經營，而民調未知。這樣的張善政，會比50天前的羅智強，在桃園，更強嗎？

黃暐瀚認為，張善政不但沒有更強，反而可能更弱。因為，羅智強只是為難了「黨中央」，並未「直接得罪」地方。現在提名張善政，不但呂玉玲嗆不能接受，「不排除任何動作」，連議長邱奕勝都翻臉退群，拒絕出席中常會，再加上已經遷戶籍、買房子、辭議員的羅智強，還有「全台強粉們」的反撲，藍營這局要輸的，可能不只桃園，而是「全台失火」。

黃暐瀚表示，民進黨 都還沒決定人選，羅智強也正在逐漸上升，呂玉玲又手握486份里長連署支持，黨中央究竟是什麼理由？非得在這個時候，突然光速徵召提名張善政？令人想不明白。

黃暐瀚指出，若桃園真的選贏！那結果論，不囉唆，朱立倫今時今日一切辱罵，都將變「承擔」。但萬一桃園失敗，全台也跟著大敗。眼前，「輸家」確實尚未出現，但此刻放眼看去，找不到一個「贏家」。

前立委蔡正元則透過臉書舉出10個理由，說明為什麼他認為黨主席朱立倫提名張善政選桃園市長是正確的。他指出，張善政的條件對桃園選民結構，幾乎是最大公約數；民進黨提名五都市長，也不搞民調初選。

蔡正元指出，第一，客家人不接受從來沒住過桃園的羅智強，必須要找第三人提名，以打破僵局。其次，有人說民調初選才是民主提名的說法，沒有意義。

第三，蔡正元表示，張善政在宏碁等企業服務10年，也在桃園住了10年，客家人和在地人很難反對。第四，張善政的父親是外省人，母親是閩南人，閩南人能接受「外孫」。

蔡正元表示，第五，張善政的經歷沒有可被攻擊的弱點。第六，張善政有很高知名度和資歷，競選不必費太大組織和文宣的力氣。第七，張善政有博士學位，又是科技專業，客家人特別喜歡這種人選，不會有障礙。

蔡正元也說，第八，面對張善政，民進黨會不知道怎麼提人，也不知道怎麼攻擊，國民黨可以省事很多。第九，張善政的人格特質和行政資歷很能被年輕人、新住民、桃園外來人口、中間選民接受。

最後，蔡正元認為，張善政的條件對桃園選民結構來說，幾乎是最大公約數，所謂「基層反彈」不會是問題。