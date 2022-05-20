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萬美玲：如果桃園四分五裂 張善政跑再好也沒用

記者劉宛琳／桃園20日電
國民黨桃園市長參選人張善政（中）。（本報資料照片）
國民黨桃園市長參選人張善政（中）。（本報資料照片）

國民黨主席朱立倫突襲式徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發地方一片譁然。傳出有意宣布參選的國民黨立委萬美玲接受「千秋萬事」節目專訪直言，「這件事我覺得有點離譜」；張善政是一張好牌，但這張牌什麼時候打很重要，突如其來讓人很錯愕，而且也沒和地方溝通。

對於桃園市黨部主委、桃園市議會議長邱奕勝退出黨內群組，主持人王淺秋表示，邱奕勝目前不接電話，聽說黨中央也連絡不到。萬美玲說，議長一定是相當有情緒的，黨中央在提名上沒尊重他，他心理一定非常不舒服，後續選舉黨中央還要借重他的力量，但前端都不尊重他。

萬美玲認為，立委呂玉玲已經表態也開始勤跑，陸軍有一定的組織和力量，呂玉鈴也對黨很忠貞，不會脫軮黨參選；前議員羅智強空軍、戰力超強，是國民黨難得的人才，他願意到桃園來也是桃園的福氣，雖然和陸軍組織不熟。不管是羅智強還是議長邱奕勝都很真切希望桃園這戰要贏。

萬美玲表示，她日前有向黨中央建議是不是要盡早讓人選出來，或許這樣羅智強可以不用辭台北市議員，呂玉鈴可以不用到處跑，「你要大家都踏出這一步，最後大家都會覆水難收」。但當時朱立倫的意思是你不動我不動，民進黨還沒出牌，不知道要拿哪張牌去應對。

不過，萬美玲強調，她一定會輔選，一定全力支持。這一局不是個人的問題，這次不能再把桃園丟掉，應該把這局拿回來，大家才會共同做的更好。但黨中央溝通地方意見領袖的動作要快，不能讓張善政一個人面對第一線去承擔，「如果四分五裂，個人跑的再好也沒用」。

王淺秋說，黨中央認為現在時間還早，最後自然就會整合。萬美玲說，沒有自然這件事情，地方上有些憤憤不平的聲音不能接受，但也有一些人認為已經徵召了，要把團結的樣態做出來，既然已經確定人選，就要慢慢彌平，這點是國民黨要去學習的。

萬美玲說，黨中央派出更有高度的人出來參選，這個方向是可以的，但問題在於要先有一些溝通，告訴大家這個人比大家都要好，經過溝通大家就沒話講，少了這一步比較可惜一點。真的沒想到是這個方式，這麼好的一張牌這麼好的一個人，是這樣的出場。

萬美玲認為，朱立倫要宣布當天早上應該當面去和邱奕勝說，畢竟見面三分情，雖然張善政這兩天都在做拜訪，也有打電話給她，但現在老大（指邱奕勝）不開心，地方議員哪一個議員會跟他碰面？解鈴人還須繫鈴人。

對於自己原本也要宣布參選？萬美玲說，勸進的聲音都有，只要黨需要都願意為黨付出。她認為，這次大家都表達願意承擔、都不拒戰，但黨中央完全沒有協調過，從來不曾大家好好坐下來協調，如果黨中央下來做，應該可以更圓滿一點。

萬美玲認為，當初黨中央就應該把大家找來坐下來談，雖然她的想法有點天真，但看看大家想要參選的想法，評估一下大家的優劣，再慢慢篩選誰是最大的公約數。但黨中央只有一次徵詢，而且也不算是什麼徵詢，就只是問大家桃園的看法，以及有沒有想選。

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