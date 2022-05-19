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張善政挑戰才開始 趙少康：國民黨莫讓羅智強缺席選戰

記者朱冠諭／桃園報導
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)

國民黨決定徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，令不少人錯愕，也出現不少質疑聲浪。資深媒體人趙少康在臉書表示，推張善政參選有利有弊，「他的挑戰現在才開始」，而台北市前議員羅智強過去為黨貢獻有目共睹，呼籲希望黨主席朱立倫要珍惜，妥善安排羅的下一步，絕不能讓羅在年底選戰缺席。

「現在贊成或反對都言之過早」，趙少康表示，政治一寸之前就是黑暗，希望大家都先沈澱幾天，利弊得失會更清楚；張善政當過前總統馬英九的行政院長、和高雄市前市長韓國瑜搭配選過副總統，更是學經歷均優的工程師、科技人，不過張沒有基層選戰經驗也是不爭的事實，獲得提名以後，勢必要一步一腳印多努力深入民間、廣結善緣。

趙少康說，一個有魅力的候選人，要有發光發熱的特質，展現在握緊鄉親每一雙手的力道、眼神，在講台上的口才、氣度，舉手投足都要能感動人心，張善政在爭議中出線，未來必須好好證明自己，為國民黨收復桃園。

趙少康提到，黨中央沒有事先跟地方做好溝通，議長邱奕勝、三位在地立委及黨籍市議員事先竟然都不知道，議長昨天還憤而退出國民黨相關群組，讓這次徵召蒙上陰影，朱立倫的當務之急是要盡全力安撫地方領袖、修補裂痕，才能讓全黨上下團結積極輔選，莫讓基層心寒。

趙少康也說，羅智強從罷免陳柏惟、四大公投夜宿凱道、全台徒步謝票、號召希望公車提振士氣，國民黨大小戰役無役不與，為黨的貢獻有目共睹，是不可多得的戰將。

趙少康說，為了投入桃園市長選戰，羅智強辭了台北市議員、桃園的房子也買了，現在一切努力可能化為泡影，不只他自己很錯愕，許多支持者也認為黨虧欠羅智強，呼籲朱要珍惜，妥善安排羅的下一步，絕不能讓羅因此心灰意冷。

趙少康 國民黨 馬英九

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