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蔡正元提10理由 讚朱立倫提名張善政選桃園是正確的

記者鄭媁／台北19日電
前立委蔡正元。(本報資料照片)
前立委蔡正元。(本報資料照片)

國民黨中常會昨天徵召行政院前院長張善政角逐桃園市長，掀起黨內波瀾。前立委蔡正元深夜透過臉書舉出10個理由，說明為什麼他認為黨主席朱立倫提名張善政選桃園市長是正確的。其中他也認為，張善政的條件對桃園選民結構，幾乎是最大公約數；民進黨提名五都市長，也不搞民調初選。

蔡正元指出，第一，客家人不接受從來沒住過桃園的羅智強，閩南人和外省人不接受學歷和背景較單薄的呂玉玲，已經形成僵局，用民調搞初選只會更僵，必須要找第三人提名，以打破僵局。其次，有人說民調初選才是民主提名的說法，沒有意義，民調只是照X光，不是照電腦斷層，無法顯現問題的全貌。

第三，蔡正元表示，張善政在宏碁等企業服務10年，也在桃園住了10年，客家人和在地人很難反對，也無法批評張善政是為了當大官才來桃園。第四，張善政的父親是外省人，母親是閩南人，閩南人能接受「外孫」，不會因省籍造成選票障礙，在大型單一選區的選舉這一點很重要。

蔡正元表示，第五，張善政的經歷沒有可被攻擊的弱點，面對民進黨的攻擊，是所有人選中，最不必擔心的提名人。第六，張善政有很高知名度和資歷，競選不必費太大組織和文宣的力氣。第七，張善政有博士學位，又是科技專業，客家人特別喜歡這種人選，不會有障礙。

蔡正元也說，第八，面對張善政，民進黨會不知道怎麼提人，也不知道怎麼攻擊，國民黨可以省事很多。第九，張善政的人格特質和行政資歷很能被年輕人、新住民、桃園外來人口、中間選民接受。他提出政見的可信度和接受度都較高，沒有人能懷疑張善政治理桃園的能力。

最後，蔡正元認為，張善政的條件對桃園選民結構來說，幾乎是最大公約數，所謂「基層反彈」不會是問題；即使藍營有人反彈，也只能說說朱立倫「手法粗糙」，但說不出提名張善政有那裡不對。

提名 民調 民進黨

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