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國民黨民調：6成5民眾認為監察院「功能不彰」

記者劉宛琳／台北19日電
監察院。（本報資料照片）
監察院。（本報資料照片）

國民黨智庫昨天公布「民眾對於蔡政府在司法與監察相關表現的評價」民調，結果顯示逾半數民眾不信任司法公信力和法官公平審判，以及對司法改革沒信心；更有超過6成5民眾認為，監察院沒有發揮應有功能，5成8國人認為陳菊讓監察院失去獨立性。

調查結果顯示，針對司法公信力，有51.75%不信任、35.1%信任；至於法官是否會公平審判？51.5%不信任、37.5%相信；相不相信檢察總長邢泰釗公正客觀不受政治干涉？41.4%不相信、19.5%相信；相不相信大法官沒有受到不當干涉，並且客觀公正解釋憲法？53.3%不相信，31.6%相信。

針對蔡英文總統司法改革的理念與措施，74.3%表示不瞭解、19.7%表示瞭解；對蔡總統的司法改革有52.9%沒信心、35.5%有信心。

同不同意監察院對疫情監督是雙重標準？58.2%同意、26.7%不同意；同不同意監察院近兩年來沒發揮應有功能？65.5%同意，21.1%不同意；是否同意陳菊擔任院長以來監察院已失去公正獨立性？58.8%同意、21%不同意。

這項民調是在5月11日至14日電訪1073份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

民調 疫情 國民黨

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