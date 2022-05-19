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黑白集／為官卡農民生計 陳吉仲放手吧

黑白集

中國大陸去年以介殼蟲為由暫停進口台灣釋迦，農委會輔導農民內外銷或改做加工，但成果欠佳。台東縣府和果農希望籌組「類NGO」，直接和大陸洽商，但陳吉仲全力反對。陳吉仲說，介殼蟲不分藍綠，若透過NGO就能輸陸，就讓對方得逞了，應該透過兩岸動植物檢疫平台解決才行。

這就好笑了！政府辦不通的事，民間不能自己設法解決嗎？再說，農民不過是賣個釋迦，能賣掉台灣主權嗎？區區一項農產品，陳吉仲擋來擋去，到底在擋什麼？一年多來，對岸接連禁了台灣蓮霧、鳳梨和釋迦，農委會始終愛理不理，不去爭取。現在，農民和地方政府要透過「NGO」設法交涉，陳吉仲就說這是中了對方圈套。那麼，政府有什麼本事，請拿出來吧！

陳吉仲自稱，他輔導內外銷及加工，已協助農民賣出九成六的釋迦。農民對此毫不領情，因為平均價格只剩一半，每公頃少收近30萬元台幣（約9974美元）。事實上，已有不少農民砍掉釋迦樹，改種酪梨或其他果樹，他們已無耐心苦等政府的解決方案。而陳吉仲的囊中妙計翻來覆去，不外補償或補貼外銷，花的是公帑，還被農民嫌發放不公。

陳吉仲出身農陣組織，一當上高官，就忘了民間和非政府組織的功能；一心為政治服務，就忘了農人的辛苦。陳吉仲放手吧！為官而卡農民生計，是很可恥的！（轉載自聯合報）

釋迦

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