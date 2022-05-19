張善政選桃園 朱立倫、韓國瑜達共識 馬英九說很好

張善政（左）接受國民黨徵召參選桃園市長，韓國瑜（右）在臉書表示相當敬佩。（本報資料照片）

國民黨「桃園之亂」還沒落幕，中常會昨天突然徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發黨內譁然。據了解，朱立倫在選策會3月下旬對桃園徵詢時，就曾提及張善政是一個可考慮的人選，當成底牌奇兵；直到上個月與高雄市前市長韓國瑜 會面，韓提到的建議名單也有張，朱才再次動作。

在決定提名 的前一天，黨中央封鎖消息，只告知韓國瑜及前總統馬英九 這個決定；對於提名張善政，馬英九表示「很好」。韓國瑜昨在臉書表示，前天在電話中得知張善政被徵召參選桃園市長，且他也決定接受徵召、參與這場選戰，令他相當敬佩。

朱立倫雖然把張善政放入口袋名單，但沒有明顯動作，張善政也一直沒有點頭答應；這次在韓國瑜推薦下，朱立倫要張善政好好考慮。張經過兩周考慮，上周答應參選。而中間的過程，韓國瑜僅建議，沒有介入說服張善政，反而是選策會委員傅崐萁從中勸進張善政。

據了解，張善政上周答應參選後，黨中央有再對黨籍立委魯明哲做最後徵詢，但魯仍表達自己態度一致，不願參選。因為魯明哲民調一直位居第一，也是黨中央認為「最務實、最沒有爭議的人選」，更符合朱立倫對外公開的所有條件，但國民黨秘書長黃健庭兩次詢問，魯都一貫拒絕。

朱立倫去年找張善政擔任智庫副董事長，就有意要組影子內閣；這次，朱立倫以桃園「國門之都」的布局，與張善政討論桃園成為科技都的想法。據了解，張善政將以「行政院的規格」提出桃園未來政策方向，也找來行政院前副院長杜紫軍擔任政策軍師，有將當年行政院「張內閣」搬入桃園市府的企圖。