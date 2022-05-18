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促轉會將退場 行政院設轉型正義會報

台灣新聞組／台北18日電
促轉會本月底將解編，立法院17日三讀促轉業務轉型配套，行政院將設推動轉型正義會報，促轉業務則移交法務部等六部會持續辦理。(記者余承翰／攝影)
促轉會本月底將解編，立法院17日三讀促轉業務轉型配套，行政院將設推動轉型正義會報，促轉業務則移交法務部等六部會持續辦理。(記者余承翰／攝影)

促轉會本月底將解編，立法院昨天三讀促轉業務轉型配套，包括促進轉型正義條例部分條文修正案與「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」，明定未來由行政院設立推動轉型正義會報，行政院長擔任召集人，負責促轉會任務總結報告的統合、協調及監督，具體促轉業務則移交法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等六部會持續辦理。

促轉會重點業務，未來將由法務部主責平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項；內政部辦理清除威權象徵事項；文化部負責保存不義遺址事項等。行政院也將於月底設立「人權與轉型正義處」，行政院長蘇貞昌已核定，該處職掌包括政治檔案開放、威權象徵處置、平復司法不法與行政不法等10項。

除了促轉業務主管機關改變，本次修法另有兩大重點，分別為新增「行政不法」樣態，與對受害者賠償。

條文也對「行政不法」作出定義，指威權統治時期，政府機關或公務員為達成鞏固威權統治之目的，違反自由民主憲政秩序，所為侵害人民生命、人身自由或剝奪其財產所有權之處分或事實行為，由促轉會依職權或申請確認不法，以平復行政不法。處分經確認或視為不法者，於本條例修正施行之日起，視為撤銷。

權利回復條例部分，行政院將設權利回復基金會，主責賠償相關事項。針對受死刑、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤的賠償金額，賠償金為1200萬元（台幣，下同，約40.8萬美元）；受逮捕、拘禁、拘提、羈押或拘束人身自由的裁判或處分，賠償金以核定的賠償基數，乘以對應的每基數賠償金額（十二萬至十七萬元）計算；至於返還財產的賠償金額認定，則按財產所有權被剝奪的金錢賠償比率計算表計算。

對於權利回復條例，朝野立委均有異議。民進黨立委賴品妤表示，賠償金額已經被七折八扣，妥協的轉型正義無法成為點亮黑暗的那道曙光，因此表決時對部分條文投下棄權票。國民黨團則主張，政府以財政為由按比率返還財產並不合理，主張全額返還。

綜觀促轉會過去四年運作，不僅在野黨不滿意，包括綠營、專家學者、民間團體的質疑聲也未曾停歇。促轉會成效不彰解編，可歸咎「缺乏帶領社會討論、凝聚共識」與「最高層缺乏決斷力」兩大主因，如今改由行政院接手，換湯不換藥，蔡政府顯然還是沒搞懂問題出在哪。

在「行政不法」仍未有社會共識情況下，即透過修法將其增列為促轉新範疇，顯然又再另闢新戰場。在野黨在朝野協商與院會投票時表達的異議，已為日後新一輪爭議埋下了伏筆。

國民黨立委表示，未來促轉業務將更不透明、難以監督；民眾黨立法院黨團幹事長張其祿呼籲行政院要做好轉型正義，否則「恐怕只淪為清算跟鬥爭」。

國民黨 內政部 教育部

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