冷眼集／蔡兩國路線 未來兩岸沒更糟就萬幸了

蔡英文總統執政6年，未來兩岸關係將面臨更大挑戰。(記者潘俊宏／攝影)

蔡英文執政6年，從2016年首次就職演說，展現改善兩岸的積極性，到2019年中共 國家主席習近平拋出「兩制台灣方案」，隔年蔡總統連任演說即轉趨強硬。近年美中對抗升高，美台拉近，台海更緊繃。未來2年情勢不要再變得更糟，或許就是萬幸了。

民進黨執政6年來，具蔡英文特色的「兩國論」路線日益清晰。回顧蔡歷年兩岸政策，從依據憲法和兩岸條例處理兩岸事務，「4不會」（承諾、善意不改、不屈服、不走回對抗老路）、「新3不」（不冒進、不挑釁、不退讓），到當前「兩國互不隸屬」（中華民國 與中華人民共和國互不隸屬）。政策轉變同時，確立了蔡的兩岸「兩國」政策路線，這與國內外形勢發展有關，但更受其自身信念與政治目標主導。

從兩岸互動來看，蔡總統在2016年520演說中強調，依據「憲法、兩岸條例」處理兩岸事務，並稱「尊重」1992年兩岸兩會達成若干共同認知與諒解。這是蔡為突破民共關係所遞出的橄欖枝，但中共以「未完成答卷」，要求明確兩岸定位。

2019年1月，習近平拋出「兩制台灣方案」。同年，香港爆發震動國際的反送中運動。隔年，蔡總統連任，在2020年520演說中，調子與4年前明顯不同。蔡總統這次演說強調「和平、對等、民主、對話」8字箴言，並表明不接受北京 以「一國兩制」矮化台灣。這顯然是回應習的「台灣方案」，但蔡仍重申遵循「憲法與兩岸條例」，並向習喊話共同穩定兩岸。

從美中台博弈看，美加重台灣在大棋局角色，台因勢而動，「親美抗中」成政策主軸。美國前總統川普為了對抗北京，一再打「台灣牌」。拜登政府上台後，美國朝野早就形成「抗中」共識，拜登加強盟邦關係施壓北京，同時拉近與台灣關係，招招痛擊北京。

中共反制美國，加強對台壓迫，包括共機擾台，及持續打壓台灣的國際參與等。台海情勢的起落，完全鑲嵌在美中兩強的大國關係中。

去年蔡雙十演說拋出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並稱是底線和公約數，被中共國台辦定調為「兩國論」升級版，台海敵意螺旋陡升。淡江大陸所榮譽教授趙春山直言，未來2年，兩岸關係能不變得更糟就很好了。

從當前形勢來看，未來兩年的兩岸關係發展，既受北京與美國博弈影響，也為兩岸執政者信念所左右，包括北京決策者對兩岸前景的判斷，以及蔡政府兩岸兩國政策路線的推進。台海的和平穩定，繫於兩岸當局一念之間。