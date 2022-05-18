蔡執政6年 青年：找不到工作 連低薪機會都沒有

國民黨智庫召集人簡榮宗說，青年普遍低薪，加上青創貸款門檻高，謀職更加困難。(本報資料照片)

蔡英文 總統就職將滿6年，在野黨昨檢視蔡政府執政成果，其中國民黨 關注青年就業，由青年現身說法，指很多同儕找不到工作，連低薪的機會都沒有，「不像蔡英文剛出社會，家裡就給車開」；民眾黨及時力則指在物價通膨、居住正義等多項缺失。對此，民進黨呼籲朝野團結防疫 ，協助台灣度過疫情關卡。

據台北中國時報報導，國民黨智庫昨批評，蔡英文曾允諾改善青年低薪問題，現實是25歲以下青年逾半數的月薪不到3萬元，甚至連低薪的機會都沒有，因為根本找不到工作。

青年團執行長蕭羽耘說，現在畢業生平均投22封履歷才有1次面試機會，且平均面試11家公司才能找到工作；多數青年不像蔡總統，剛出社會家裡就給車開，現在青年「躺平」是因看不到希望，對未來少了憧憬，這是政府怠惰造成。

智庫召集人簡榮宗說，青年普遍低薪，加上青創貸款門檻高，謀職更加困難，他認為台灣金管從防弊角度思考，應改善創業環境讓企業根留台灣才能解決經濟問題。國民黨發言人李明璇說，政府首要任務不是給年輕人貸款創業，而是積極改善環境，否則只是讓年輕人陷入負債。

藍委洪孟楷則表示，立法院衛環委員會明天將排審最低工資法草案，盼朝野支持在5月底休會前完成三讀，改善青年低薪問題。

立院民眾黨團則點名蔡政府施政6大缺失，包括「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全面不穩」、「勞工政策跳票，勞保改革停滯」、「居住正義跳票，房價全面失控」、「淨零排碳落後，廠商只能自救」、「防疫全面失守，與病毒共存遙遙無期」，呼籲政府須平抑飛漲物價，防疫政策也要明確可遵循。

時力立委邱顯智也直指蔡英文2015年競選時，拋出杜絕房市炒作、健全租屋體系與興建20萬戶社會住宅的「房市三箭」，但至今房市炒作還是一門好生意，健全的租屋體系、20萬戶社會住宅都不知所蹤。

另據本報系聯合報報導，國民黨智庫提出5大友善青年對策，包括用囤房稅讓房東願意納管，解決租屋黑市問題；要讓薪情好，從引進元宇宙面試訓練與強化跨域就業力開始；為青年打造新好工作，從老舊商辦更新吸引廠商進駐開始；打造技職教育鐵三角，學校、企業、建教合作培育國際視野；檢討創業法規以及資本市場環境，讓獨角獸願根留台灣。

國民黨智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗針對蔡英文的競選政見「8年蓋20萬社會宅」、「解決青年低薪焦慮」與「青年創業政策」加以檢視，根據內政部不動產資訊平台，截至2022年4月30日中央與地方興建社會宅數量，含既有、新完工、興建中、已決標待開工共5萬7千多戶，如再加上規畫中的6萬6千多戶，總共也才12萬4千餘戶，「8年20萬社會宅」明顯跳票了。

絡客思行銷科技創辦人林宏儒則指出，台灣新創的相關法規仍受制在「防弊」的思維，但創業者真正需要的是政府能夠協助他們更快速有效地取得資源，這樣的法規導致許多優秀的新創業者選擇出走，而非根留台灣。政府應該協助這些新創業者善用資金，將台灣打造成友善新創的環境。