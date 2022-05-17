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叫不動醫院？雙北再反駁 柯文哲：王必勝觀念錯

台灣新聞組／台北17日電
台北市長柯文哲16日表示，王必勝是觀念錯誤，醫療事業是救人事業，不是平常做生意、要搏感情，「醫療是醫療，不是唯利是圖的商業，搞清楚」。(圖：北市府提供)
台北市長柯文哲16日表示，王必勝是觀念錯誤，醫療事業是救人事業，不是平常做生意、要搏感情，「醫療是醫療，不是唯利是圖的商業，搞清楚」。(圖：北市府提供)

衛福部醫福會執行長王必勝日前受訪指雙北叫不動醫院，蔡英文總統召開防疫諮詢會議，又有人批「雙北太早放手」。新北市長侯友宜說，前線看到的就是人民不斷的埋怨及痛苦，「有權力的人要傾聽人民的聲音」。新北18家急救醫院、診所、衛生所都全力守護人民健康。但有些權力在中央手上，他極力反映問題，但經常等上2、3周，希望中央快速解決問題。

侯友宜說，中央曾說要等1500人確診才做居家照護，但新北哪能等？新北面臨嚴峻醫療挑戰，如今居家照護已接近20萬人，新北4月22日就提出居隔轉型計畫、26日送計畫，迄今21天，中央終於跟進，與新北市提的居家轉型計畫只差在3劑疫苗限制，「若新北沒先試行，哪有後面全國民眾能跟進？」

侯友宜表示，現在快篩陽還要PCR讓人民身心受苦，中央應快速「居隔轉型、快篩陽視同確診」1次做到位才可解決問題。現有政策一改變，人民的痛苦及埋怨就會降下來。

侯友宜說，人民快篩陽時心理已經受傷，生理又接受折磨，還要讓人去排隊，現在97%總陽性預測率，應省下程序，把法傳系統改變，讓醫療診斷及早進入快篩體系，有需要就給藥。「別再拖了」，現階段最重要的是保有醫療量能，且要確保中重症不會死亡。

蔡英文總統日前召開防疫諮詢會議，會中很多人誇高雄市是「防疫模範生」，有人批雙北「太早放手」，台北市長柯文哲昨天冷回應，「這場比賽還沒有開始」，並指中央每次講話都很隱晦，「台灣新模式」他也聽不懂，明講就好了。就是把話講清楚，老百姓就會去調整，卻偏偏要講「台灣新模式」。

柯文哲說，一般政府要開放邊境，好歹感染人數要超過總人口5%，10%算正常，甚至南韓是34%，但現在台灣才感染多少人？不到3%，所以他要講，時間是檢驗真理的唯一標準，「比賽還沒有開始，繼續再看下去」。

對王必勝說法，柯文哲說，王必勝是觀念錯誤，醫療事業有其特殊性、是救人事業，不是平常做生意、要吃飯，去8大行業、卡拉OK搏感情，「醫療是醫療，不是唯利是圖的商業，搞清楚」。

新北市長侯友宜表示，他們反映給中央的問題常要等上2、3周。(記者張睿廷／攝影)
新北市長侯友宜表示，他們反映給中央的問題常要等上2、3周。(記者張睿廷／攝影)

侯友宜 防疫 柯文哲

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