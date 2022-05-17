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黑白集／4000萬買曝光 陳建仁的活棋秀

黑白集
與其說陳建仁的峰會致詞是「大外宣」，不如說是民進黨布置的「活棋秀」。(本報系資料照)
與其說陳建仁的峰會致詞是「大外宣」，不如說是民進黨布置的「活棋秀」。(本報系資料照)

陳建仁近日以視訊參與美國主辦的「全球新冠高峰會」，大談「台灣模式」抗疫經驗，並宣布再捐助150萬美元。外交部幫腔說，這凸顯台灣防疫受國際肯定，「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」。對照台灣疫情慘狀，讓人哭笑不得。

陳建仁致詞當天，台灣確診人數破6萬人，2度登上世界之冠，死亡數激增。當時「快篩之亂」方殷，官商勾結傳聞不斷；人民恐慌，醫療幾近崩潰。陳建仁和外交部還能大吹牛皮，是講稿來不及修改，或是純粹厚顏無恥？

也可能都不是。副總統卸任後，陳建仁頂著抗煞英雄、公衛專家、聖騎士光環，現在則要變身「抗疫宣傳國家隊」旗手。幾次政策爭議，他都有說詞，護航高端即代表作。此番登上國際舞台，旗手變主角，政治算計亦呼之欲出。

年初加入民進黨後，陳建仁即被點名參選台北、新北市長乃至總統。陳時中光環衰退時，他被指可能接疫情指揮官，堪稱「綠營最強活棋」。峰會前，他與柯文哲大打口水戰，政治企圖心展露無遺。

與其說陳建仁的峰會致詞是「大外宣」，不如說是民進黨布置的「活棋秀」；值4000多萬台幣的捐款，是讓他站上國際舞台的買路錢。儘管致詞內容脫離現實，宛如平行世界，也無關緊要。因為從頭到尾，只是要把「最強活棋」推到台前罷了。（轉載自聯合報）

疫情 民進黨 陳時中

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