新聞評論／譏地方叫不動醫院 衛福部看好戲?

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝指地方叫不動醫院，是平常沒打好關係。(記者蘇健忠／攝影)

4月疫情 爆發至今，台灣已逾80萬人確診，244人死亡。這段期間，政府政策拿捏不定，民眾要快篩沒快篩，病患要藥物沒藥物，陸續有幼童和長者在求醫途中喪命。在此時刻，衛福部醫福會執行長王必勝竟大打雙北市的官腔，說與高雄、桃園相比，雙北明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，只能靠市立聯合醫院體系苦撐。此話一出，不僅惹怒雙北市長，民眾更是罵聲不絕。

2年多來，蔡政府指揮地方防疫 ，總是一副高高在上之姿，甚至對藍綠縣市採取差別待遇。例如快篩試劑的發放，明明雙北才是重災區，需要重點防控，卻偏偏是高雄獲得2倍的試劑量。這波災情，雙北因人力物資均告吃緊，不斷提出各種放寬篩檢認定及居隔模式的建議，卻不斷遭到陳時中打槍。台灣疫情瀕於失控，和中央把雙北「置之度外」的態度不無關係，影響所及，整個北台灣都連帶失守。

王必勝譏諷雙北「叫不動」地區醫院和大型教學醫院，言下除充滿上對下的不屑，更帶有「看好戲」意味，令人反感。事實上，從行政權責的事理檢視，這恰好證明衛福部的推諉怠忽。第一，調度大型教學醫院的資源和人力設置大型快篩站，本來就是中央的職責；衛福部遲至疫情爆發1個多月後才發動，當然是失職。第二，衛福部不協助地方部署也就罷了，竟還冷嘲熱諷，難道蔡政府管轄的國土不包括雙北？第三，防疫成效良好時，蔡政府就逕自居功稱「超前部署」；擋不住疫情時，就把責任推給地方政府防疫不力。天下有如此便宜的中央執政嗎？

人們尚未忘記，王必勝去年底才爆出婚外生女的緋聞，當時他靠著陳時中的力挺，船過水無痕地繼續任職，繼續指揮防疫。這次，他藉機指責雙北部署不力，無論是「知恩圖報」或僚氣未改，都讓民眾感到怒不可遏。不僅如此，健保 署長李伯璋去年底也傳出與乾女兒的緋聞，亦因陳時中護短而不了了之。衛福部對待高官的私德，縱有一套異於社會的標準；但看在民眾眼裡，誰不對如此官緘敗壞而又官官相護感到可鄙？

近日，柯文哲為了快篩確診者給藥的問題，與健保部門發生了一場奇特的口角。柯文哲說，政府如果規定要PCR陽性才能給藥，台灣一定會死很多人；他不客氣地說，「台灣醫界被健保局控制住」。不料，健保署反嗆柯文哲罵錯人，稱自己並非權責單位，口服藥是「疾管署」管轄。對此，柯文哲直白回應：「管你是健保署或疾管署，反正都是中央政府的事」。以衛福部的推諉慣性，各單位如此推來推去，就是沒有人想解決問題吧！

這些現象，在最近的快篩試劑進口審核中，已經一目了然。首批唾液快篩3000萬劑的獨家代理，衛福部送給了「高端」家族的「福又達」公司，毫不避嫌。至於其他鼻咽快篩試劑的核准進口廠商，名單更不可思議：除有「小吃店」變身的高登生醫公司，有「電玩遊戲」業者變身的因思銳，還有「動物藥商」變身的弘朗生技，公司地點設在屏東潮州的一家農舍。其中多家都是資本額僅數百萬的公司，卻獲得數億元標案；一被揭發，立刻棄單。

如此劣跡斑斑的衛福部，推諉卸責是常態，私德敗壞若無睹，靠著互相包庇就能瞞天過海。在百姓性命交關之際，高官對藥物及試劑的審核竟還涉嫌徇私圖利「綠友友」，放任無品業者得標；一轉身，卻對地方政府大打官腔。如此僚氣薰天的衛福部，讓人不敢置信！(轉載自聯合報社論)