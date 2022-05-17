選苗栗縣長？徐志榮回應了：我沒有意願

國民黨中央鎖定立委徐志榮參選苗栗縣下屆縣長，徐志榮表態沒有意願。(本報資料照片)

國民黨 中央鎖定立委徐志榮參選苗栗縣下屆縣長傳聞2天，徐志榮回應了，他強調態度始終如一，「我沒有意願」，他認為藍軍只要團結，不是徐志榮，仍可以打勝戰。

徐志榮與太太王慧珍一早分頭跑苗栗縣公館、後龍及頭份等地行程，上午9點半搭高鐵北上空檔回電話，他表示，夫婦及服務團隊跑地方行程是日常，並不是為了選舉，更不是因為縣長選舉，他態度始終如一，生涯規畫，並沒有選縣長的選項。

徐志榮說，前天傳出國民黨中央鎖定他參選縣長，因為他的態度還是沒有改變，答案也都會是一樣，因此2天都沒有接任何電話，感謝各界的關心，還有國民黨主席朱立倫的抬愛，但縣長選舉不是非徐志榮不可。

他指出，國民黨有意參選縣長，包括縣議會議長鍾東錦、農田水利署苗栗管理處退休 處長謝福弘，國民黨只要團結，都會有勝選的機會，況且他也多次與鍾、謝明確表達不選縣長，如果口口聲聲不選，現在又要選，他要如何交代？

此外，家中還有90多歲老母親，如果他要選縣長，更是行程滿檔到處奔波，會讓老人家心疼，也是他所不願意的，如果要他選縣長，不是陷他於不孝嗎？相信朱主席不會為難他。

鍾東錦、謝福弘都表達尊重徐志榮，鍾東錦說，下屆縣長參選人，還是要視國民黨中央的決定；謝福弘表示，將來不管誰出線，希望都能夠消弭各種雜音，國民黨團結打縣長選戰。