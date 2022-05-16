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藍委轟中央搞對立 就是無心防疫

記者鄭媁╱台北16日電
33--中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝。(本報資料照片)
33--中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長、衛福部醫福會執行長王必勝。(本報資料照片)

衛福部醫福會執行長王必勝表示，若與高雄市、桃園市相比，雙北明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院配合，要透過中央協調。國民黨立委洪孟楷批評，炒作雙北叫不動醫院，不就坐實了中央過去兩年不協調在擺爛嗎？疫情已經那麼嚴峻，中央還把地方當敵人，這場仗到底要怎麼打？

洪孟楷透過臉書指出，突然炒作「雙北叫不動醫院」的議題，配合側翼鋪天蓋地的帶風向，真是莫名其妙，疫情每天確診6萬多例，中央還有心思給地方穿小鞋，良心還在嗎？

洪孟楷指出，根據中央流行疫情指揮中心實施辦法規範，第四條明白寫「 本中心指揮官統一指揮、督導及協調各級政府機關、公營事業、後備軍人組織、民間團體執行防疫工作」；第五條更說明「指揮官得指示各級政府機關徵調、徵用及整合相關機關（構）之資源、設備或人力。」

洪孟楷表示，這就說明了，中央地方的公司部門，都有中央疫情中心指揮官調度協調，這段時間，指揮官有盡到自己的責任嗎？雙北確診數重中之重，需要的物資一直沒到位，快篩缺喊多久、PCR量能不足拜託了多久，現在講雙北叫不動醫院，那中央協調督導在哪裡？有機關不配合，只有指揮中心有權力處理，不協調只擺爛，指揮官真的不是每天報數字那麼簡單。

洪孟楷說，地方是前線，不是敵人，中央現在跟地方還沒有辦法同心，這場仗要怎麼打，確診的民眾不會分黨派，中央搞對立，就是無心防疫只搞政治，人民絕對唾棄這樣的心態！別再讓憾事發生，中央請負起該負責任。

疫情 防疫 國民黨

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