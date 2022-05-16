被指「叫不動雙北醫院」柯文哲、侯友宜怒駁卸責、傷醫護心

新北市長侯友宜15日駁斥「叫不動地區醫院說」。(本報資料照片)

衛福部醫福會執行長王必勝前天指出，雙北明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，新北市長侯友宜 昨日強硬駁斥，「沒有叫不動」，反問總統、行政院長在最辛苦的時候沒給重災區最大的支持力量，還讓CDC用這樣話傷了第一線的心，「叫他們情何以堪？」台北市長柯文哲 也說，這是典型的民進黨新聞，出事先把責任推給別人。

侯友宜昨在疫情記者會上為新北18家醫院、800家基層診所抱屈，從來沒有「叫不動」，第一線只有苛責自己做得不夠多、不夠好，「這句話傷透所有第一線人員的心」。他說，新北是重災區，也採取很多政策，開了38處社篩站，採檢量也是全台最多，且醫院自動配合降載，居家照護也達到17萬2885人，要不是新北市先做居護，「全台會這麼早啟動嗎？」

侯友宜進一步指出，新北一馬當先、無怨無悔，並問蔡總統、蘇貞昌在新北最辛苦的時候，不是給新北力量，反讓指揮中心說這種話「你叫我們情何以堪？」侯語氣略為激動說，「有過中央不擔我侯友宜擔」，有功都是第一線的功勞，盼第一線同仁不要受到打擊，繼續往前走。

柯文哲昨天也再批，「以我認識的王必勝，不會講那種話」，這就是典型的民進黨的新聞，出事先將責任推給別人。對於蔡英文總統指示北北基桃須優先增設9處大型篩檢 站，台北市長柯文哲先批「不要亂下命令」；昨天再度質疑，篩檢站如果是只有做PCR，坦白說，那個沒有什麼用，重點是要將確診輕症者，在醫院外、防疫急門診就處理掉，所以純粹做PCR沒有意義。

柯文哲說，以北榮為例，實驗室就要24小時作業，只能說辛苦了，等同機器不停、人要換三班，但常常問題不是下一道命令，因為問題不僅是要PCR、要設篩檢站，問題是樣本要拿去哪裡做，這才是大問題。

另據媒體報導，對於自己發言引發侯友宜、柯文哲抨擊，王必勝在臉書發文澄清，稱自己意思是指社區PCR篩檢站的設置原本就是各縣市政府的業務，地方政府平時就應該跟轄區各醫療院所保持良好的關係，要有實務的合作經驗，需要時才能發揮良好效率，並沒有特別指哪個縣市。