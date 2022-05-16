陳時中何時參選？英系：7月底前都來得及

力挺陳時中參選的英系人士說，7月底前宣布投入選舉都還來得及。(本報資料照片)

本土疫情 持續升溫，被視為民進黨 台北市長熱門人選的中央疫情指揮官陳時中 如何「華麗轉身」，投入選舉，成為綠營待解難題。有派系立委認為，北北桃市長為年底選戰「重中之重」，人選互相牽動，不用太早「出牌」；力挺陳時中參選的英系人士也說，陳時中何時宣布投入選舉，沒有那麼急迫，「7月底全代會之前都還來得及」。

民眾黨主席、台北市長柯文哲力挺的台北市副市長黃珊珊，幾乎確定以無黨籍投入選戰。黃珊珊何時表態參選？柯文哲受訪表示，疫情當前，還是防疫為重，等疫情最困難的時刻撐過去再講。民眾黨台北市黨部主委林國成表示，民眾黨將與黃珊珊結盟，但黃珊珊宣布參選時間還是要看這波疫情狀況；若疫情拖晚，黃可能請假參選，不可能丟下疫情去選舉。

目前綠營人選以陳時中、交通部前部長林佳龍、副總統陳建仁呼聲較高。有派系立委認為，年底大選，民進黨勝敗看六都，關鍵又在北三都，並以執政的桃園有輸不得的壓力，而陳時中是一枚強力活棋，若蔡英文總統想平反2018年慘敗，布局應更加大膽，以一口氣拿下台北、桃園為目標。

該立委也表示，由於北北桃市長人選可能為「排列組合」，互相牽動，應是民進黨最後提名的地區；而國民黨除確定提名蔣萬安選北市，桃市長人選也未明朗，民進黨不用太早「出牌」。

力挺陳時中參選的英系人士指出，雖依國外數據，指揮中心可推判疫情發展趨勢，但進展速度難以掌握，這將成為陳時中參選與否最大變數；而以民進黨而言，本來就是利用全代會大造勢，「只要在此之前提出人選，都不算太晚」。對英系而言，就算陳時中無法選，還有陳建仁可能參戰。