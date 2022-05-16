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新聞眼／陳時中陷困局 藍不等綠亮牌提前布局

記者 李光儀
衛福部長陳時中身陷防疫困局，能否抽身參選尚未可知。(本報資料照片)
衛福部長陳時中身陷防疫困局，能否抽身參選尚未可知。(本報資料照片)

國民黨將在下周正式提名蔣萬安參選台北市長，雖然此一結果並不令意外，但這個提名的最大意義，可能不在「台北市長提名」，而在整體選戰情勢變化下，國民黨可能改變過去「等民進黨先出牌」的戰略，決定走自己的路，提前完成選戰布局。

年底九合一選戰，國民黨大多是現任者爭取連任；以挑戰者身分參選且勝選機會濃厚的縣市不多，不外乎台北、桃園、基隆和新竹等「北二都二市」。但儘管北市、基市的人選已經十分明朗，國民黨仍未正式提名，主要原因就在於國民黨先前策略是「等民進黨先出牌再攤牌」，也就是民進黨人選未浮出檯面，國民黨也不急著亮出底牌。

不過，近來疫情丕變，被綠營視為年底選戰最大「活棋」的衛福部長陳時中，目前身陷防疫困局，能否抽身參選尚未可知，即便代表民進黨出戰，聲勢也將與過去大不相同。

對國民黨而言，原本若陳時中參選北市長，則台北戰局複雜；若陳參選桃園，藍營勝選情勢也不樂觀。但如今，除非奇蹟出現，陳時中恐怕都很難再造成相同威脅。因此，與其再等陳時中，不如走自己的路，確定整合完成就提名，讓參選者師出有名，同時也可有更多準備時間。

在此情況下，蔣萬安獲得提名後，依照國民黨「先易後難」的大方向，除了基隆謝國樑、南投許淑華一同被提名，至於桃園和新竹市，雖內部整合情況較基隆、台北複雜，但從國民黨立委魯明哲鬆口，以及前立委徐欣瑩率百名青年回國民黨，顯見桃園和新竹的整合情況也已經是鴨子划水中，一待整合完成，就會陸續提名，不再受制於「等民進黨攤牌再說」的前提。

其實，相較於過去，此次各政黨提名時程已明顯落後。以台北為例，2018年九合一大選時，各黨均在5月底前就已完成提名，現在提名，時程已不算早。疫情攪動選情，如今受疫情影響，民進黨提名陷入僵局，反給了國民黨和其他有意參選者提前布局機會。

提名 國民黨 民進黨

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