拚贏回首都台北 藍5/25提名蔣萬安 蔣：全力以赴

國民黨中常會預計25日提名立委蔣萬安參選台北市長，蔣將發表參選宣言，啟動贏回首都一役。(本報資料照片)

國民黨 立委蔣萬安參選台北市長箭在弦上，國民黨中常會預計本月25日提名 蔣萬安，當天一同被提名的，還有擬參選基隆市長的前立委謝國樑，以及參選南投縣長的國民黨立委許淑華。蔣萬安將發表參選宣言，正式啟動「贏回首都」一役。

受疫情 影響，國民黨中常會上周原定就要提名蔣萬安、謝國樑及許淑華，因蔣萬安、謝國樑雙雙確診，相關提名作業才因此順延。蔣萬安昨天回應，一直以來他都非常關注台北市的各項發展，原本就在與團隊積極準備、爭取機會，若是獲得黨的提名，一定全力以赴。

蔣萬安本月7日深夜傳確診，除了展開居家照護休養，也不定期在臉書與同黨議員、護理人員直播互動，不時發文監督政府防疫措施，關心疫情動態，也維持話題熱度。

由於蔣萬安將於25日凌晨結束確診者的居家照護及自主健康管理，黨中央擬安排在當日下午中常會正式提名蔣萬安參選台北市長，蔣也會親自出席，發表參選宣言。

針對年底縣市首長選戰，國民黨目前已提名台南市、新竹縣、金門縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、屏東縣等八縣市。

黨務人士表示，蔣萬安通過提名後，首要任務是扮演「稱職母雞」，與獲提名的市議員參選人聯合競選，爭取勝選最大化，並持續準備製作共同競選文宣，未來也會陸續安排與「小雞們」合拍定裝照等，發揮相互拉抬效果。

國民黨主席朱立倫6月訪美，他日前表示，相關提名程序不會因訪美行受影響。黨內人士指出，由於台北、基隆、南投選情本就相對穩定，朱下個月訪美在即，盼能在出發前完成相關提名，只是因多名黨員確診而打亂節奏。

至於其他尚未敲定的桃園、新竹、苗栗等縣市，提名時程未定，仍在協調中。桃市長部分，有意爭取提名的羅智強辭去台北市議員後，專心經營桃園；表態參選的立委呂玉玲也積極衝刺。黨內人士表示，民進黨人選尚未出爐，不急於翻牌，預計等朱立倫訪美後，最後人選才會更明朗。至於高市與嘉縣等艱困選區，則因人選難覓，仍在徵詢地方意見。