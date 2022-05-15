新聞評論／法院若變民進黨開的 司法淪為政治奴婢

萊豬釋憲案判決出爐，行政院函告多個地方議會訂定萊劑零檢出的自治條例無效合憲。聲請釋憲的地方議會和國民黨表示遺憾，指地方自治權被大法官扼殺，人民健康權利也遭漠視；不過，這樣的結果早在各界預期之中，因為行政院早就傳達過地方自治條例違憲的「政治指示」，而大法官以程序或實質釋憲為蔡政府決策解套也非首例。但這不啻宣告蔡英文 總統的司改和正義，全部付水流。

蔡英文上任後最被期待的就是司法改革，她也親自主持了司改國是會議，但迄今民眾仍然完全感受不到司法可信度的提升。在五權憲政架構下，她已經牢牢掌控著五權，但行政不時指導司法，立委也意圖干預司法，監委更侵門踏戶，而司法卻自我沉淪，蔡英文的司改要往哪裡去，正義要如何實現？

最近監委高涌誠二度彈劾 曲棍球案檢察官陳隆翔，堪稱教案級範例。曲棍球案涉及民進黨 新潮流系要角段宜康，高涌誠三年前為此案彈劾陳隆翔時，就被批評是政治報復，但連遭兩個審級的職務法庭狠狠打臉後，高涌誠仍無視「一事不再理」法理，濫權二度彈劾。基層檢察官組成的劍青檢改就強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官，干預司法，試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應。

高涌誠對檢察官追殺到底，和前監委陳師孟「專打辦綠不辦藍的法官」，都是挾政治力量挑戰司法核心。陳師孟在法界強烈反彈聲中請辭，高涌誠卻在法界明言高度疑慮下，獲蔡英文和民進黨護航續任，這不僅是對監委充當政治報復打手的縱容，更是對政治干預司法的獎賞。高涌誠辯稱這次是監察權如何行使的憲政問題，但民進黨在野時主張廢監院，掌權後卻樂得坐看監院東廠化，監察權不是用來監督失政與糾彈失職，而是政治報復和追殺司法。

面對監察逾權干預，司法基層氣憤填膺，司法高層卻唯唯諾諾，不敢挺直腰桿大力駁斥。這更讓人擔心，司法會不會因為政治顏色而自我扭曲，會不會在黨政操作下自我矮化，甚至會不會曲身阿附干為權勢服務？就像大法官都幾度技術性表態，小法官豈能不心領神會？然而，比起外界的政治干預，如果司法人員為了升官，勇於利用辦案作出政治表態，或為保官位，不惜扭曲司法袒護政治正確，從司法堡壘內部裂解堡壘，將是對司法更大的傷害。

令人矚目的，還包括新任檢察總長邢泰釗才表態挺被彈劾的檢察官，同時就放話指控有人欲影響三中案二審判決。但邢泰釗在特偵組簽結三中案後，主導重啟調查與起訴；這種政治起訴，本質上何異於高涌誠的政治彈劾？高院說無從回應邢泰釗「空氣般的話語」，但邢泰釗的放話卻是在形塑影響高院判決的政治空氣。

監委追殺司法不難理解，但為何司法竟也自我沉淪？事實上，民間司改出身的高涌誠，其行徑就反映了司改亂象的冰山一角：特定團體挾司改之名，指點司法江山，更從基層審檢辯到大法官，打造「司法一條龍」，法界莫敢逆其麟。至於蔡英文親自主持的司改大業，民眾只要看到大法官的技術性表態，看到政治辦案的升官圖，看到司法的唯唯諾諾，還能對司改有何期待？

民眾或許會憬悟：蔡英文的司改，就是把法院從過去是國民黨開的，改成現在及未來都是民進黨開的！當法院都被改成民進黨開的後，司法更有淪為政治奴婢之虞。但這是蔡英文高舉司改大纛的初心？誰還記得人民對司法定紛止爭、保障人權、實現正義的根本要求？