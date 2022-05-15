曲棍球案 二度彈劾 檢察官轟監委 不顧程序正義

檢察官陳隆翔。(本報資料照片)

監察院就曲棍球協會詐領補助款案，兩度彈劾檢察官 陳隆翔，被質疑監察權侵犯檢察權，監委高涌誠前天開記者會強調無政治追殺，陳昨天再發聲明，針對高約詢錄音曾說「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你」，質問這段追殺檢察官的經過，「是高委員您忘記了，還是害怕想起來？」

高涌誠前天表示，彈劾案內容涉及監察院與職務法庭的大是大非，現在監察院只是要完備程序，強調「個人根本對陳隆翔沒有意見」；陳隆翔昨天以「高委員曲解法律及不顧程序正義的功力令人瞠目結舌」為題，發表三點聲明反擊。

陳隆翔指出，第一次通過的彈劾案，其實經過了兩次彈劾審查會才以低票數通過。換言之，在原先的彈劾審查會中，多數監委否決了高的提案，而高涌誠把原提案刪減後，第二次彈劾審查會才通過彈劾，「這不是一案重提的話，什麼才是一案重提？」

陳隆翔強調，懲戒法院的確定判決，是指縱使提出彈劾案後，有所謂新事實、新證據，依照監察法規定，監察院須由提案委員外的監察委員九人以上審查及決定成立後，才能以監察院名義提出給法院併案，不是由個別監察委員可用調查報告方式恣意追加，所以後續加碼調查報告才會被懲戒法院不受理。

陳隆翔說，懲戒法院質疑的是彈劾程序不正義，不是要高委員重新提案彈劾，「高委員要人看清楚彈劾文，但為何不自己先看清楚懲戒法院的判決理由呢？」

陳隆翔透露，依照先前公開的約詢譯文，高涌誠曾說「你不幫我想怎麼解決方法，就是你要逼我們彈劾你，彈劾了以後才能夠去聲請再審」；這段譯文內容，高委員自己在懲戒法院審理時並不否認，所以懲戒法院才沒有當庭勘驗這段追殺檢察官的經過，「高委員你是忘記了，還是害怕想起來呢？」

台北地檢署檢察官、劍青檢改成員林達也在臉書 發文，痛批高涌誠「自己身為律師，可以這樣玩弄程序嗎？」以後要好好檢視某些律師的答辯狀，無罪推定喊得震天，要政治追殺不起訴檢察官就門檻超低，看看他是否雙標？