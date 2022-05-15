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牽動2024選舉…綠黨職改選 蔡蘇體制堅若磐石？

記者蔡晉宇、林政忠╱台北15日電
民進黨公職改選下周末登場，將牽動蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌（右）的「蔡蘇體制」是否仍堅若磐石？(本報資料照片)
民進黨公職改選下周末登場，將牽動蔡英文總統（左）和行政院長蘇貞昌（右）的「蔡蘇體制」是否仍堅若磐石？(本報資料照片)

民進黨黨職改選下周日登場，黨權力中樞和與地方黨部主委將重新洗牌，由於下屆中常、執委任期將影響2024總統和立委選舉機制，中常會成為兵家必爭之地，「後蔡英文時期」群雄並起、暗潮洶湧，牽動當前蔡英文總統和行政院長蘇貞昌的「蔡蘇體制」是否依然堅若磐石。

民進黨派系山頭林立，後蔡英文時代更宛如「戰國時期」。兩年前，「海國會」分家後，打破既有新系、非新系抗衡的派系版圖，在前國策顧問黃承國挹注下，英系積極擴張版圖更加如虎添翼，特別是行政和黨權「蔡蘇體制」結盟下，以制衡副總統賴清德和新潮流系的一支獨大；新系已正式成立「新潮流plus」問政連線，形同「公開亮槍」，過去隱藏的實力都浮上水面，要與各派系合縱連橫。

一位非新系派系領袖說，政治講求實力，民進黨中常會就是展現派系實力，最關鍵的是左右2024總統、立委初選機制，以及不分區席次分配，如果連一席中常委都沒有，這個派系形同解散，「沒有話事人、也沒有話語權」，後蔡英文時代不會太斯文，各派系就是真槍實彈。

黨職改選也牽動蔡蘇關係，上回黨職改選，蘇系票源僅夠推出兩席中執委，是靠著蔡總統所掌握的一席中執委票源暗助，才得以保住一席中常委吳秉叡，被視為穩固「蔡蘇體制」的重要根基。本次黨職改選，蘇系黨代表若不足以守下一席中常委，勢必又得看蔡總統是否奧援，成為「蔡蘇體制」重要觀察指標。

派系領袖指出，蔡蘇必然尋求兩年前的合作模式，不會讓蘇太難看，蔡蘇體制也會牽動2024布局，藉以箝制如日中天的賴清德勢力，正國會、湧言會等其他派系將成為關鍵力量。

黨內人士說，改選最大變數在於英系積極擴張勢力版圖，已打破既有的派系平衡框架，一連串動作包括近期在新北市與蘇系合作，在宜蘭縣與新潮流合攻地方黨部主委等，與原先黨內夥伴正國會關係更是劍拔弩張。評估黨代表選舉將是「各派系登山，各自努力」局面，後續中執委、中常委將再視情況彼此合縱連橫。

派系人士也說，相較於英系大舉擴張勢力，湧言會則力拚「維持現狀」，保住目前的一席中常委王定宇，為「後海董時代」穩住陣腳；雖然議員初選南部表現不如預期，至少北台灣成績不錯，加上新北市黨部主委何博文確定連任成功，皆為利多消息。

蔡英文 民進黨 賴清德

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