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桃市長之爭 傳陳時中出局 綠將徵召徐國勇

記者蔡晉宇、翁唯真╱綜合15日電
羅智強(右)在臉書上感謝陳文茜(左)捐款，並曝光兩人過去相識過程。(翻攝自臉書)
羅智強(右)在臉書上感謝陳文茜(左)捐款，並曝光兩人過去相識過程。(翻攝自臉書)

藍綠備戰年底縣市長選戰，但桃園市長之爭雙方陣營仍未明朗，綠營包括新竹市長林智堅、在地立委鄭運鵬、前立委鄭寶清都被視為潛在人選，近日又傳出可能徵召內政部長徐國勇。藍營方面，日前已搬到桃園龜山區的桃園市長擬參選人羅智強在臉書表示，已收到第一筆由資深媒體人陳文茜捐助的「66666元(台幣，下同，約2216美元)」政治獻金，他說自己相當感動，當初第一位勸他參選的人也是陳文茜，意義重大。

媒體人吳子嘉日前在網路直播節目中說，聽聞來自高層的消息，傳出可能徵召長徐國勇出來參選，但徐國勇其實不太願意出來選，徵召決定權則在蔡英文總統手上；對於民進黨的桃園市長人選，現任市長鄭文燦應會全聽蔡總統的，否則桃園市一旦選輸，蔡總統的兼任黨主席位置恐會不保，也會影響鄭文燦的政治前途。

吳子嘉也說，衛福部長陳時中這個月的民調會很爛，可能會崩盤；換言之，陳時中的參選計畫「已經掛了」，原本陳時中若不能選台北市長，還可以選桃園市長，但現在疫情爆發後，既不可能選台北市長，桃園市長也沒份了。

而準備參選桃園市長的羅智強，已經請辭台北市議員，他在臉書上表示目前極缺糧草，因此開放政治獻金專戶讓支持者捐款，昨在臉書寫下，收到一筆的暖心捐款來自陳文茜，捐了66666元，「她告訴我，6是她的幸運數字」，因此這筆捐款對他有特別意義。

羅說，2015年在他人生最低潮時，於美國哈佛大學遇到陳文茜製作團隊至哈佛製作專題，並熱情的邀請他「旁聽」採訪，從此之後本來兩人沒有太多交集，他遇到一些疑難之事，便會向陳文茜尋求指點，不僅給建議，意見相左時也會互相辯論。

羅也自曝，一年前陳文茜就建議他選桃園市長，不過當時認為根本是天方夜譚完全不理解，不過她說「相信我，你會發現，你最該挑戰的就是桃園市長」，有如預言師一般，最終羅智強走上參選桃園市長之路，也覺得不可思議。

羅坦言，第一位捐款及建議他參選桃園市長的都是陳文茜，這真的是非常特別的緣分。

陳時中 臉書 疫情

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