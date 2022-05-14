地方禁萊豬釋憲 遭憲法法庭否決

憲法法庭昨天判決萊豬釋憲案合憲，將影響中央解禁日本核災區食品與地方自治爭議，圖為賣場設專區標示生鮮肉品皆為台灣豬，不含萊克多巴胺。（記者余承翰／攝影）

中央政府開放萊豬進口後，多個地方議會訂定自治條例要求進口肉品萊劑零檢出，但被行政院函告無效，台北、台中等五地方議會聲請釋憲；憲法法庭13日宣判，大法官 以進口肉品及產製品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬於中央立法事項，行政院不予核定或函告地方自治條例無效的作法合憲。

聲請釋憲的地方議會跟國民黨 都對於判決結果表達遺憾，國民黨立院黨團總召曾銘宗批評，憲法法庭的大法官心中若沒有人民、只有政治，也沒辦法贏得人民的尊重。行政院發言人羅秉成表示，政院表示欣慰，並感謝憲法法庭依據憲法公正裁決。

包括台北、桃園、台中、嘉義和台南市議會都因對萊劑訂定比中央更嚴標準，遭中央否決而聲請大法官解釋，憲法法庭指出，中央及地方立法權有如「同心圓」架構，地方自治團體因地制宜行使立法權，僅規範轄區內的人、事、物為界限，且應受憲法及中央法律拘束。

然而，萊劑自治條例表面上只以地方人事物作為規範對象，但肉品流通是全國性的，自治條例效力會及於轄區外的人事物，進而限制全國性的事項。例如火車上販售含牛、豬食品，經過不同縣市時會出現能否合法販售的疑慮，導致民眾無所適從，認為食安標準應具全國一致性，肉品殘留萊劑標準屬中央立法事項。

憲法法庭認為，衛福部公告訂定進口肉品殘留萊劑標準，有食安法明文授權；自治條例逾越地方自治權界線，牴觸食安法等中央規定，也牴觸憲法意旨。

大法官認為，地方以保護健康為由，訂定比中央更嚴格的自治條例，要求進口肉品零檢出萊劑的標準，阻絕各轄區內含萊劑肉品的銷售和運送，也違反憲法保障國內貨物自由流通的意旨。