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禁萊豬釋憲判決偏中央 不利地方自治

台灣新聞組／台北14日電

憲法法庭判決進口肉品及其產製品殘留乙型受體素安全容許量標準，屬於中央立法事項，且行政院函告地方自治條例無效的作為合憲。但大法官蔡明誠提出不同意見書指出，本件判決結論，對於地方自治或地方立法權所畫下的界線，恐不利於憲法保障地方自治制度的良性發展，令人擔憂，本件判決結論及立論，皆有商榷餘地。

蔡的不同意見書指出，本判決偏向於中央權力的思維，忽視地方自治團體自治權限，是否符合中央與地方均權原理。他還表示，本件是維持中央法律所明定零檢出標準，但中央對於進口肉品與本土肉品卻採取雙重標準，本件引發爭議，是來自中央。

大法官黃虹霞也指出，憲法第109條、第110條都有地方衛生屬於地方政府立法等規定。豬肉殘留瘦肉精標準涉及公共衛生，不當然為應專屬於中央立法並執行之事項，由公共衛生觀點，地方通過自治條例應不致牴觸憲法規定。

對於憲法法庭判決，議會國民黨均表示「遺憾」，認為釋憲判決結果讓人民健康安全徒增風險，絕非憲法保障國民基本人權的初衷。北市議會國民黨團指出，釋憲結果難令人信服，地方自治權已遭大法官扼殺；嘉義市長黃敏惠說，未來仍會加強稽核，為食安把關。

台中市法制局長李善植說，憲法法庭認為，地方禁萊豬違反憲法148條貨物應自由流通規定，但農委會、教育部可規範學童不食含瘦肉精豬肉，卻不允許地方以更嚴謹的自治條例守護市民健康，根本是「只許州官放火，不許百姓點燈」。

對此，憲法法庭則認為地方議會的主張與中央地方權限爭議無關，也沒有侵害地方自治權的問題，受影響的是國內畜牧業者，不是地方政府。

大法官 國民黨 教育部

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