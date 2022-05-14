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新黨共諜案再判無罪 侯漢廷：蒙冤終雪

記者林孟潔／台北14日電
王炳忠（左起）、侯漢廷、林明正。（本報系資料照片）
王炳忠（左起）、侯漢廷、林明正。（本報系資料照片）

新黨發言人王炳忠、新思維中心主任侯漢廷、文宣委員會副主委林明正及王炳忠的父親王進步，與陸生周泓旭五人被控「共諜案」，一審全獲判無罪，台灣高等法院13日以證據不足，駁回檢方上訴，維持無罪。依速審法規定，一、二審無罪案件，除非牴觸憲法、司法院解釋、判例，檢方才可上訴。

高院指出，依卷證資料，王炳忠等人確實透過「燎原新聞網」經營網站、聘雇員工，且以「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」舉辦活動，招攬認同和平統一理念的人加入行列，但難以認定達危害國家安全或社會安定的程度。依檢方起訴的證據，不足以認定王炳忠等人意圖危害國家安全，為大陸黨政軍等機構發展組織，駁回檢方上訴，維持一審無罪判決；依刑事訴訟法規定即視為撤銷限制王炳忠等人出境、出海。

王炳忠父子等人都感謝法官明察，侯漢廷在臉書貼文指出「蒙冤五載終得雪」，並指政治羅織極度浪費司法量能；林明正也說，看檢方上訴、論告內容，可發現台灣司法已倒退回白色恐怖，對統派人士做思想檢查。

陸生周泓旭部分，高院指出，周與參與燎原新聞網營運或相關活動者間，有的不認識，有的雖認識但僅止於活動時接觸，並無私下聯繫，難以認定周泓旭危害國家安全或社會安定。

高院考量檢察官仍得上訴，周泓旭又是大陸人民，出境後可能滯留海外，裁定繼續對周限制出境、出海。

檢方指控，周泓旭2014年結識王炳忠、林明正、侯漢廷，接受中共國台辦政黨局副處長崔趙輝、上海市對外聯絡辦公室官員趙超指示，共組「新中華兒女學會四人核心決策小組」、「星火秘密小組」等組織在台發展。

高院 刑事訴訟 臉書

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