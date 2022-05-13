新聞眼／遇特權就轉彎 官場現形記

行政院南部聯合服務中心前執行長陳政聞去年被爆違反防疫 規定，最後請辭下台，還賠上政治生命。不過，衛福部今年3月竟以「無從證明」撤銷裁罰，陳政聞自稱還我清白，外界卻質疑衛福部雙標，反倒留下「有關係就沒關係」烙印。

陳政聞是高雄市長陳其邁力薦出任執行長，邁系色彩鮮明。陳其邁是民進黨政治明星，衛福部撤銷裁罰，被解讀是向陳示好，卻挨批「遇到特權就轉彎」。

當時正值三級警戒剛過的微解封首日，陳政聞大陣仗邀集十多人在高檔餐廳聚會，自帶食材在餐廳煮火鍋，現場服務人員只能冒著染疫風險服務「貴客」，因當天被迫服務的工作人員爆料才讓全案曝光。

此案登上媒體前，屏東地方早已盛傳「高官」涉入，親綠媒體也緊盯；隨後陳政聞被揭露，開罰前就連屏東縣長潘孟安也接到關切電話，不斷有人關說「不要罰」，連業者也配合演出，一度稱「監視器畫面都被洗掉」，隨後又說「沒有監視器」，陳政聞說法也有修正。屏東縣政府最後仍依規定處理，讓陳政聞等人與庶民同罪，一度獲得好評。

據了解，負責調查此案的縣府公務員飽受干擾，為了公務，犧牲假日訪查相關人員，但過程中藍綠議員都來施壓，最後屏東縣政府開罰的結果，是頂住壓力才得以「公事公辦」。如今翻開衛福部撤銷裁罰的理由，竟是無從證明群聚，衛福部到底是不經調查就撤銷裁罰，還是先射箭再畫靶？

疫情 爆發後，指揮中心動不動就要求團結防疫，甚至不顧人民隱私 公布極細微的個資，還有確診者被獵巫。一個高官在度假村的違法群聚案，如同「官場現形記」；衛福部一句「無從證明」就撤銷，對於守法防疫的公民而言，難道只能感嘆自己不是高官？