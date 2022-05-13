邢泰釗三中案「影響說」 高院：無從對空氣回應

邢泰釗就職時稱有人欲影響三中案二審。(本報資料照片)

台灣高等法院審理「三中案」，13日將傳國民黨前主席馬英九 、中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清。對於檢察總長邢泰釗就職時稱有人欲影響三中案二審，高院 表示，法官獨立審判，遇關說須通報政風室，目前未有任何通報，邢沒說誰影響了誰，高院無從對「空氣般話語」回應。

本案被告包括馬英九、張哲琛、汪海清、國民黨前立委蔡正元、蔡妻洪菱霙及岳父洪信行。馬被控為2005年底、廣電法規定的時限前退出媒體經營，賤賣中視、中廣、中影股權與舊黨部大樓，台北地檢署依證交法等罪起訴六人。台北地方法院認為檢察官 無法證明張、汪違反證交法，馬的黨主席身分更不是特別背信罪規範範圍，販售舊黨部大樓也沒造成損害，判決馬無罪，一審僅認定蔡犯業務侵占等罪。

馬英九一審判決無罪後，曾指責北檢強行起訴，利用司法進行政治追殺，籲下架「東廠」。起訴時擔任北檢檢察長的邢泰釗，一審宣判時位居高檢署檢察長，當時他說這是「單純刑事案件」，期待馬尊重司法，勿以政治手段操作。

邢泰釗指出，若要說檢方是因為政治壓力而辦案，大可詢問基層或離職的檢察官，他是否交辦偵辦，他不可能為了升官而這樣做，並且贊成將證據光碟全面公開檢視。

此外，監察院6日以偵辦曲棍球協會案辦案嚴重違反辦案程序，二度彈劾檢察官陳隆翔。法務部政次陳明堂指出，尊重監察院職權，但過程中造成社會爭議，可能已侵害到檢察偵辦核心事項，盼各機關尊重檢察官職權行使，謹守機關間份際。