桃園市長選戰最新民調 鄭寶清、羅智強接近

民進黨若推派前立委鄭寶清參選，獲30.7％支持。(本報資料照片)

國民黨 台北市議會黨團，11日下午在市議會為辭去台北市議員職務，投入桃園市長選戰的羅智強舉辦歡送會。黨團書記長秦慧珠等議員，送上鮮花祝福、新黨議員合送八駿馬圖預祝馬到成功，期讓羅智強一同帶入桃園市長辦公室，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹則送上「最強先驅」的琉璃祝福。

據本報系聯合報報導，羅智強表示，他自己3月份的內部民調 顯示，相差民進黨 可能候選人陳時中有25個百分點。而目前的民調顯示支持度已經超越了鄭運鵬，而和陳時中的差距迅速縮小成5個百分點。強調自己是最強的桃園市長候選人，同時，向黨中央喊話「提名我，我一定贏！」。

另據台北中國時報報導，年底桃園市長選舉，民眾黨確定提名立委賴香伶，國民黨和民進黨至今人選遲遲無法確定。據最新山水民調顯示，民進黨若推派前立委鄭寶清參選，獲30.7％支持，羅智強以27.6％緊追在後，賴香伶僅12.2％，「無法選出任一」為29.6％。

報導指出，民進黨在桃園執政8年有輸不得的壓力，且涉及北北桃整體戰略布局，目前人選未定，但潛在人選紛被點名，包括衛福部長陳時中、駐美代表蕭美琴、民進黨立委鄭運鵬、及前立委鄭寶清等。至於政黨支持傾向，民進黨支持度30.5％，國民黨21.4％，民眾黨14.3％，「不偏任何政黨」為25.4％，顯見桃園經市長鄭文燦經營8年，以往「藍大於綠」基本盤轉變為「綠大於藍」。

此外，民眾黨日前桃園市長初選委託「求真」和「十方」兩家民調公司，「十方」的民調顯示賴香伶支持度11.3％、呂玉玲16.7％、鄭運鵬23％；「求真」則顯示賴16.5％、呂18％、鄭23.4％。