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冷眼集／陳菊喊人權 監委卻踐踏人權？

記者 丘采薇
監察院長陳菊喊人權，但監委卻二度彈劾陳隆翔追殺檢察官。(記者曾原信／攝影)
監察院長陳菊喊人權，但監委卻二度彈劾陳隆翔追殺檢察官。(記者曾原信／攝影)

監察院以偵辦「曲棍球協會案」嚴重違反辦案程序，二度彈劾檢察官陳隆翔，遭基層檢察官譴責，更批監委濫權。監院自認依照程序，但日前監院也為了中研院前院長翁啟惠遭公務員懲戒委員會申誡，特別修改法令向懲戒法院提起再審，試圖翻案。監院近來種種作為「不達目的不願罷休」，也讓本該超出黨派的監委再惹政治爭議。

陳隆翔和翁啟惠兩案狀況剛好相反。陳早在2019年就遭監院彈劾，全案移送職務法庭判決不受懲戒確定，監察院提起再審仍遭駁回，隨後監院上訴到職務法庭第二審，又遭駁回確定。這次監察院不再選擇提出再審，轉一個彎通過二度彈劾，且新增彈劾內容，擺明了再開新戰場，要把球丟回給懲戒法院。

翁啟惠案則是翁三度向懲戒法院提出再審遭駁回，轉頭向監院陳情，要求由監院提出再審。監院特別為了翁啟惠修改「監察法施行細則」，以提供當事人救濟機制為由，宣布為翁啟惠向懲戒法院提起再審，並稱監院確實有調查出新事證，力求翻案。

監委特別為翁啟惠修改「監察法施行細則」，稱是開一扇窗，讓名譽受損的人可以陳情，再重新調查。但檢視所謂的救濟機制，必須符合兩道關卡，第一是監委組成的「審查委員會」認為有新事實、新證據的可能，才會指派委員進行再審調查報告；第二是再審調查報告出爐後，還要經由表決通過才能提出再審，恐怕不是基層老百姓人人適用。

本屆監察院，已一再出現對高度政治性的特定案件表達強烈立場。陳隆翔和翁啟惠兩案凸顯了特定監委的強硬態度，一案力求懲戒、一案力求免責，就算一再被駁回，卻都不願「尊重」懲戒法院判決。縱使監察院對外表示辦案立場與政治無關，但幾次引發爭議的案件，都有政治人物牽涉其中，難杜悠悠之口。一再強調「人權」的監察院長陳菊，或許更應該檢討監委是否涉及濫權。

彈劾 檢察官

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