段宜康吞曲棍球案風波 監委二度彈劾檢察官挨批濫權

檢察官陳隆翔遭二度彈劾，劍青改批監委濫權。(本報資料照片)

法務部昨天舉行新、卸任檢察總長交接典禮。針對監察院上周二度彈劾檢察官 陳隆翔，甫上任的新任檢察總長邢泰釗公開力挺陳隆翔，指示調最高檢察署辦事的檢察官李進榮籌組跨級、跨審專案小組，全力協助陳隆翔。

「劍青檢改」也發出聲明，強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官，干預司法，試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應。劍青檢改問監察院長陳菊，所謂的「人權」監察院，到底要放任「人權」監委踐踏人權到什麼時候。

邢泰釗說，民眾對司法愛深、責切，對司法有高度期待，檢察官行使職權，應受憲法保障。他提出4大重點，第1是「一事不再理」，第2是公務員懲戒責任之數違失行為一體性問題，第3是彈劾正當性的法律程序問題，第4則是檢察官職權核心事項問題。邢泰釗強調，「我們要來協助陳檢察官」。

監察院6日深夜突襲公告，民進黨前立委段宜康曾發豪語要吞曲棍球的「曲棍球協會詐領補助款案」承辦檢察官陳隆翔，被監院彈劾審查委員會以10比1通過由高涌誠及監委林郁容所提彈劾案。這是陳隆翔繼2019年5月之後，第2度被彈劾。

原案移送職務法庭判決不受懲戒確定，監察院提起再審，職務法庭駁回後，監院仍不服，上訴職務法庭第2審，再被駁回確定。如今2度彈劾，創下監院罕見紀錄。

卸任總長江惠民說，監察院彈劾陳隆翔是送他「畢業禮物」，這個案件是兩位政治人物糾紛， 經內部主任檢察官、檢察長及外部2審級一路審核通過；遺憾的是，彈劾案卻是特定人物不惜侵犯司法權，且逾越了憲法紅線。

劍青檢改聲明直批監委高涌誠，指他2019年間以枝微末節程序問題恣意彈劾陳隆翔，被職務法庭兩個審級狠狠打臉，高不僅不對烏龍彈劾公開道歉，還自己操刀2度就同一案重複彈劾，完全無視「一事不再理」基本法理。

聲明指出，高涌誠2020年6月經蔡英文總統「再度」提名 出任，劍青檢改當時就指高有重大干預司法獨立之爭議，有基於黨派或特定立場喪失客觀中立性的高度疑慮，請立院從嚴審查，高仍順利通過。聲明中質疑，執政黨一再縱容少數監委充當政治報復之打手，甚至支持干預司法，不照執政黨意思偵辦起訴，就要被監察院重複彈劾。

聲明強調，檢察官受憲法保障，以司法官身分獨立辦案，是為不受政治與權勢干預和威脅；如今「人權」監委為了護航政治勢力，公然追殺、報復承辦個案基層檢察官，讓全國檢察官噤若寒蟬，對政治正確權貴違法亂紀之事縮手，這就是蔡總統一再提名連任的監察委員。