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羅智強辭北市議員：辭職、買房、遷戶籍是必然行動

記者潘才鉉／台北9日電
有意參選桃園市長的羅智強遞出議員辭呈。（記者潘才鉉／攝影）
有意參選桃園市長的羅智強遞出議員辭呈。（記者潘才鉉／攝影）

有意參選桃園市長的羅智強今赴台北市議會遞出議員辭呈，辭呈將會於周四（12日）生效。至於是否擔心黨中央未來不提名他，羅智強表示，他是衝鋒的牡羊座，要參選就要心無旁騖，辭職、買房、遷戶籍是必然行動。

羅智強表示，選在今天送出台北市議員辭職書，是因為上周有議會同事建議，在議會有三年半時間，比較周全是選在周三黨團大會跟黨籍議員同事辭行。雖然是今天提出辭呈，但是將會在周三辭去、周四生效。

羅智強表示，議員工作將做到這周三，很感謝大安文山選民給他服務機會，在他的接班人楊植斗通過初選後，他也放心辭職，接下來就可以全心全力傾聽桃園、為民喉舌。

羅智強表示，這段時間他不管是公開行腳桃園，或是私下拜會，努力讓自己成為桃園市長最好的選項，與人交陪也不是可以一步到位，要反覆用誠懇態度，努力把聲音說出去，因此辭職北市議員參選桃園市長是他決心的展現。

至於是否擔心黨中央未來不提名他，羅智強表示，他是衝鋒的牡羊座，做什麼要像什麼，要參選就要專心無旁騖，辭職、買房、遷戶籍是必然行動。很多綠營朋友對他有很多高標準期待，有人說可以租房，但租房就會被說沒有誠意；戶籍不遷要怎麼選，遷了被問為什麼要選龜山，是不是想要投入立委；不辭議員就會被說腳踏兩條船，辭了就說對市政不關心，面對流言蜚語就以平常心看待，將外界評斷化成選票。

另外，媒體問及根據最新民調顯示魯明哲支持度20.6%、羅智強支持度18.2%、萬美玲支持度14.3%，羅智強民調逼近魯明哲；在該民調中針對羅智強、鄭運鵬、賴香伶三人中，支持度最高的則是羅智強。

羅智強表示，近期有很多民調，數字就作為參考，民進黨在桃園不管是鄭運鵬、陳時中都非常強，派出任何人，都不能掉以輕心，而賴香伶在桃園也是很用心服務。

民調 提名 陳時中

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